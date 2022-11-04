مال وأعمال

وصف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بالقرار التاريخي لتأجيل اقرار الميزانية لحين انعقاد مجلس الأمة وذلك احتراماً لارادة الأمة والرقابة الشعبية على الميزانية. وبين الرشيد في تصريح صحافي لصحيفة «جريدتكم» الالكترونية ان الميزانية حين عرضت على مجلس الأمة، كان هناك ملاحظات من اعضاء مجلس الأمة تم الأخذ بها، وبعد الأخذ بتلك الملاحظات، تم اقرار الميزانية بتصويت تاريخي من قبل اعضاء مجلس الأمة، وذلك بعد التعاون مع اعضاء مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والمكتب الفني والجنود المجهولين في وزارة المالية الذين واصلوا الليل بالنهار لانجاز جميع الملاحظات.

وأشار الى ان «الكويت فيها خير والخير بقبال»، وكل الخير موجود وبالتعاون جميع الأمور سيتم حلها ونحتاج بعض الوقت، مشيراً الى ان الخير بالواو رداً على سؤال بشأن تعديل السنوات وتوفير الوظائف، مضيفاً ان الكويت لديها احتياطي عام يحتاج الى تنميته والتحوط للمستقبل. وأضاف ان الخير موجود وكل شيء قابل للحل بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.

