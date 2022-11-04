مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع متجر «ترو?اليو» في الكويت للأدوات والمستلزمات المنزلية والعائلية، مانحاً بموجبها فرصة لمتسوقي المتجر للحصول على تمويل «مساومة» ميسر دون ارباح لغاية 25 الف دينار كويتي، والذي يمتد حتى 60 شهراً بحد اقصى، وذلك ضمن احدث عروض KIB على الخدمات التمويلية المبتكرة للسلع الاستهلاكية، والمتوافقة تماماً مع احكام الشريعة الاسلامية.

وفي تصريح متصل من رئيس المبيعات المركزية بالوكالة في KIB، عبدالعزيز الشمري، عن ابرام هذه الاتفاقية، قال: «باعتبارنا الشريك المالي الموثوق لدى عملائنا، وبنكا للحياة يواكب متطلبات حياتهم بجميع جوانبها، نحرص في KIB، وباستمرار، على التعاون مع افضل الشركاء من مزودي الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتوطيد علاقتنا الثنائية لتطوير مثل هذه العروض التسهيلية والمرنة على منتجاتنا التمويلية، ومن هذا المنطلق، قمنا بعقد هذه الشراكة مع «ترو?اليو» لتمويل مشتريات العملاء من متاجره، والحصول على كل ما يرغبون به من منتجاته المتميزة».

كما اكد الشمري على استمرار KIB باطلاق عروضه التمويلية الميسرة وتسهيلاتها المرنة، مساهماً بدوره المجتمعي كمؤسسة مالية وطنية في تلبية احتياجات عملائه المعيشية على اختلافها، خاصةً في ظل ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، والمتطلبات المنزلية والمدرسية، وغيرها من مستلزمات يومية. كما تجدر الاشارة الى سلسلة المنتجات والخدمات التمويلية الشاملة التي يقدمها البنك، سواء عن طريق «المرابحة» او «المساومة» او غيرها، والتي تمنح تمويلاً للعملاء يسهل حصولهم على كل ما تتطلبه حياتهم بشكل عام، سواء كان تمويلا لشراء سيارات ومركبات للتنقل، او تمويل خدمات صحية وعلاجية، او تمويلا لنفقات عائلية او شخصية، وكذلك تمويل مشتريات السلع الاستهلاكية، والذي يعد من اهم منتجات التمويل لدى KIB، لما يلبيه من متطلبات حيوية لدى العميل تضمن له جودة معيشة افضل، وبمزايا حصرية تعتمد له السداد المريح والطويل الأمد، بدفعات شهرية اكثر مرونة وفترات سماح ممتدة.

