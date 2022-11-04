مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15?9 نقطة ليبلغ مستوى 7365?19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?22 في المئة، وذلك على وقع رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

وتم تداول 122?2 مليون سهم عبر 8495 صفقة نقدية بقيمة 44?18 مليون دينار (نحو 133?8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 9?2 نقاط ليبلغ مستوى 5530?46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?17 في المئة من خلال تداول 54?6 مليون سهم عبر 2990 صفقة نقدية بقيمة 6?5 ملايين دينار (نحو 19?6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 18?8 نقطة ليبلغ مستوى 8241?20 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?23 في المئة من خلال تداول 67?6 مليون سهم عبر 5505 صفقات بقيمة 37?6 مليون دينار (نحو 113?9 مليون دولار).

