مال وأعمال

شاركت شركة بيتك للتامين التكافلي «بيتك تكافل»، عبر جناح خاص في معرض سفاري «Outdoor Sport & Safari» الذي أقيم في مجمع البوليفارد برعاية بيت التمويل الكويتي «بيتك» ومشاركة مجموعة كبيرة من الشركات حيث يقدم المعرض أحدث منتجات الرياضات البرية والبحرية.

واستقبلت «بيتك تكافل» عملاءها وزوار المعرض الذى يقام للعام الثامن على التوالي، في جناح الشركة، حيث يوفر المعرض كل ما يتعلق بالانشطة والهوايات البرية والبحرية، ونظرا لما يحظى به المعرض من اهتمام وانتشار واسع، فان حجم الزوار والمشاركين فى تزايد مستمر، ويمثل الشباب شريحة كبيرة من رواد المعرض، لذا تعبّر مشاركة «بيتك تكافل» فى المعرض عن تقديرها لدور الشباب واهميتهم في المجتمع وضرورة دعم الانشطة والفعاليات التي تهتم بالشباب وانشطتهم.

