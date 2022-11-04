مال وأعمال

سخر رجل الأعمال الأميركي ايلون ماسك من منتقديه لفرضه ضرائب على موقع تويتر عبر نشر واحدة من صور الكوميكس.

وقارن ماسك في الصورة التي نشرها بين الرسوم التي سيفرضها على مستخدمي الحسابات الموثقة بقيمة 8 دولار، وبين سعر احد مشروبات القهوة في ستاربكس والذي يصل لـ8 دولارات ايضاً.

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على فرض رسوم على الحساب الشخصي بـ«تويتر»، مطالبا بفرضها لمرة واحدة وليس شهريا.

قال نجيب ساويرس، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا على فرض رسوم على الحساب الشخصي بالموقع، يعد اثبات انه الحساب الشخصي وليس حسابا مزيفا، ولكنه طالب بأن يتم فرض رسوم 8 دولارات لمرة واحدة وليست شهريا، حيث ان فرض رسوم شهرية بهذه القيمة مرتفع.

