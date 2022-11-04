مال وأعمال

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن البنك قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بنهاية العام، لكنه حذر من أي توقع بأن يتوقف البنك قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

وأوضح باول قائلا: «من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف» بشأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف. وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قال باول إنه فيما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس «سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر على أقرب تقدير».

لكنه أضاف أنه «لم يتم اتخاذ قرار بعد» بشأن الإجراء الذي يجب انتهاجه في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر المقبل.

وكان المركزي الأميركي قرر رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، والسادسة منذ مارس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وذلك في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.

وتعتبر سلسلة زيادة الفائدة المستمرة في أميركا على مدار 6 اجتماعات منذ مارس، هي أسرع وتيرة للزيادات منذ حملة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر للسيطرة على التضخم في السبعينيات والثمانينيات.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيان له أن لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي تتوقع أن تكون «الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف مناسبة» في إطار هدف الاحتياطي الفيدرالي «المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 في المئة بمرور الوقت».

وأضاف أن اللجنة «ستواصل تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات».وأعاد التأكيد على «الحرص الشديد على احتواء مخاطر التضخم» بينما عرض المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى «نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج». وأشار إلى أن «مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة وظل معدل البطالة منخفضا» إلا أن «التضخم لا يزال مرتفعا مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بجائحة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع».

وعلى صعيد تأثير العوامل العالمية في التضخم في الولايات المتحدة قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في «صعوبات بشرية واقتصادية هائلة» مضيفا «تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي».

ونوه بأن اللجنة «ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف». وأضاف أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية كما ستكون «مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها».

ولفت إلى أن تقييماتها «ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعطيات بما في ذلك الصحة العامة وظروف سوق العمل وضغوط وتوقعات التضخم والتطورات المالية والدولية».

