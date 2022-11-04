مال وأعمال

يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، آلان غرينسبان، «رياحاً خلفية» تؤثر على الدولار في العام المقبل حتى في حال إبطاء صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة أو إيقاف حملتهم الحالية لرفع أسعار الفائدة. وقال غرينسبان، الذي يشغل حالياً منصب كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أدفايزورز كابيتال مانجمنت: «حتى لو، كما يتوقع بعض المتنبئين، وصول التضخم في الولايات المتحدة ذروته في النصف الأول من عام 2023 وتمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إبطاء أو حتى إيقاف وتيرة زيادات أسعار الفائدة، سيظل الدولار الأميركي مدفوعاً بقوة السياسات النقدية». وأشار غرينسبان إلى أن مكاسب الدولار مدفوعة بالمسار الأكثر انحداراً للاحتياطي الفيدرالي مقارنةً بالعديد من أقرانه. وأوضح غرينسبان: «أن الدافع وراء استمرار قوة الدولار الأميركي في المستقبل، قد يعود إلى التخفيض البالغ قيمته 95 مليار دولار شهرياً في الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

وأكد غرينسبان أن «حقيقة أنه يمكن توقع انخفاض المعروض بالدولار الأميركي بشكل مطرد، يجعله مخزناً أفضل للقيمة».

