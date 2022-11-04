مال وأعمال

من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ليصل معدل الفائدة إلى 3 بالمئة، لتكون هي وتيرة الرفع الأعلى للفائدة منذ عام 1989، في خطوة تهدف لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا بالمملكة المتحدة. ومنذ الزيادة الأخيرة التي قام بها بنك إنجلترا في معدلات الفائدة خلال سبتمبر الماضي، واجه البنك اضطرابات سياسية ومالية في السوق في فترة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، والتي أعلنت عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، تصل قيمتها إلى 45 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار).

