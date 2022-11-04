مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «هيلث هاوس» للمكملات الغذائية محمد بوخمسين أن الشركة لديها خطط توسعية للانتشار في جميع مناطق الكويت، بما يلبي طلب المستهلك، بما يعزز استراتيجية ومنهجية الشركة في طرح منتجاتها العالمية في السوق المحلي، مبيناً أن تلك الاستراتيجية يتم تنفيذها وفق أساليب وخطط ممنهجة ومدروسة دون عشوائية.

وأضاف بوخمسين في تصريح صحافي على هامش افتتاح الفرع التاسع للشركة أن التصاميم التي يتم انجازها لأفرع الشركة تتم عبر خطط مسبقة، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة للسوق.

وقال بوخمسين: ان التأخر في افتتاح هذا الفرع جاء نتيجة لازمة «كورونا» وتداعياتها، الا أنه تم انجازه لتغطية النقص في سلسلة الأفرع المقررة وفقا للبرنامج الزمني المعد لذلك، لافتاً الى أنه سيتم افتتاح فرعين جديدين خلال العامين القادمين لتصل سلسلة المحال وفقا للبرنامج المعد لذلك الى 11 فرعا.

وأوضح أن النظرة نحو السوق الخليجي للمكملات الغذائية تأخرت نتيجة لتداعيات الأزمة الصحية وستتم اعادة النظر خلال الفترات القادمة للاتجاه نحو السوق الخليجي.

وحول مدى استيعاب السوق الكويتي لمزيد من طرح منتجات الشركة أفاد بوخمسين أن السوق المحلي صغير من حيث الحجم لكن يتميز بالكبر من حيث الاقبال والطلب، مشيراً الى ان ثقافة المكملات الغذائية تتميز بحرص شريحة كبيرة لاستخدامها، لما يسهم في تحقيق معدلات الشراء الايجابية.

وأشار الى أن خطة التوسع ممتدة وطويلة الأمد حيث إن معدلات الطلب الجماهيري تدفع الى مزيد من الانتشار بافتتاح الفرع التاسع لسلسلة محلات «هيلث هاوث».

ورحب بوخمسين بضيف الكويت تومس رايدر صاحب شركة «ابلايد نيوتريشن» البريطانية التي تعد من أكبر شركات المكملات الغذائية في بريطانيا، موضحاً ان هيلث هاوس وكيلاً لها بالكويت، مؤكدا ان رايدر أبدى اندهاشه لما شهد من حضور كثيف خلال افتتاح هذا الفرع بمنطقة الجهراء والذي يقع خلف جمعية الجهراء «السوق المركزي.»

وبدوره، أوضح مدير معهد بلاتينيوم الصحي فرع كيفان وبطل الكويت في كمال الاجسام سالم العنزي ان بعض الاشخاص ينقلون فكراً خطأ عن المكملات الغذائية وهو يجعلنا نلفت الانظار الى ان الرياضيين من الذكور والاناث يستخدمون المكملات الغذائية باطمئنان كونها تتضمن مجموعة من الفيتامينات منها فيتامين سي ودال لذا يتم توفير تلك المنتجات تلبية لرغبه الباحثين عنها لذا يتم توفيرها في سلسلة المحال المنتشرة في الكويت، مبينا ان هذه المكملات الغذائية تستخدم للرياضيين والمكممين ومن لديهم احتياج لتقوية المناعة.

ولفت العنزي الى ان هذه ال?يتامينات لمن أجروا جراحات تكميم وعمليات تخسيس وهي منتجات صحية ومرخصة من وزارة الصحة.

وقال العنزي: إن المنتجات تحمل علامة تجارية عالمية، الأمر الذي يجعلها آمنة كنوع من المكملات الغذائية التي تحقق الرغبة لمن لديهم سعي لتعزيز البدن بشكل صحي لبناء جسم رياضي متماسك، لافتا الى أن الرقابة الصحية والتفتيش يؤكدان ايجابية استخدام تلك المنتجات الأمر الذي ينأى بها عن الثقافة السلبية لاستخدام المكملات الغذائية.

