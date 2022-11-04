مال وأعمال

في نجاح منقطع النظير وإضافة جديدة لسجل شركة إن سي إم للاستثمار في مسيرتها في دعم الصحة والرياضة والعمل التطوعي، اختتمت شركة إن سي إم للاستثمار بطولة البادل التي أقيمت عن طريق شركتها الرياضية التابعة إن سي إم سبورت حيث أقيمت دورة البادل للمرة الأولى في الشركة وتحت رعاية الهيئة العامة للرياضة في الكويت.

وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، ان البطولة بدأت يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام وقد لاقت نجاحا ساحقا وإقبالا واسعا جدا من الهواة والمحترفين الذين حضروا إلى مقر الملعب وتفوقوا في تحدي البادل على مدار الأيام الثلاثة، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى للمنافسين الشباب والبنات بمجموع جوائز 7,500 دينار.

وبهذه المناسبة صرح نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة ناصر المري: «يسعدنا في شركة إن سي إم للاستثمار تنظيم هذه الفعالية ذات الشعبية الكبيرة لدى الشباب الكويتي. نحن نؤمن بأهمية اللياقة البدنية والصحة الجسدية وحريصين بشكل كبير على رفع مستوى الوعي الصحي من خلال التشجيع على الرياضات الحركية التي تمثل أهمية بالغة في تحسين الصحة البدنية والنفسية».

وأضاف المري: «حضور هذه الأعداد الكبيرة من الشباب الذين شاركونا هذا الحدث الضخم يمثل مفخرة لنا، حيث كانت المنافسة بينهم كبيرة بروح أخوية وودية وأجواء سادتها الألفة أحاطت بجميع تفاصيل الحدث».

واستطرد المري: «بدأت شركة إن سي إم سبورت التابعة لشركة إن سي إم للاستثمار بفعالياتها الرياضية قبل عامين من الآن، حيث نظمت الشركة العديد من الفعاليات الرياضية منها دوري الكريكت ودوري كرة القدم ولعبة البولنج وآخيرا بطولة البادل وغيرها من الرياضات».

واختتم المري: «أتوجه بالشكر الجزيل لفريق الشركة وللهيئة العامة للرياضة ولجميع الرعاة للمشاركين وجمهور الحاضرين على عملهم في إنجاح هذه البطولة وأبارك للفائزين الذين توجناهم بالمراكز الأولى».

