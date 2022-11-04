مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية والسنبلة Kids وحساب الحصالة. وتوج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: عبدالكريم حمد سعدون الشملان، ووليد سعد حمد شنيتر العازمي، وخلود سامى مدلول عناد، وأحمد عبدالسلام عطيه أبوعيطه، وعبدالرحيم عمر صالح التميمي، وفاطمة فالح سالم العازمي، وناصر صالح جابر العنزي، ومحمد حمد محمد العجمي، وفيصل راشد شبيب الدوسري، وحصة سالم عيد رشيدي. وفي سحب السنبلة Kids، فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: الزين محمد مزيد المزيد، وحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحيم محمد، وشروق هاني حسين البدر، وعبدالرزاق محمد بدر الكندري، وسعاد سالم محمد السرحان، وفارس عمر عبدالحميد أبو الريش، ومها محمد محمود صغير. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: سارة ناصر عبيد العنزي، عبدالله مشعل عبدالله العنزي، دانة علي عبدالرحيم فخرو، عبدالله غانم قطوان دهش، هيفاء ساجي سالم الدوسري. كما بارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: يمان مؤتمن محمد الجاهوش، خالد فهد سالم العجمي، أحمد عمرو أحمد أسعد عوض، فيصل صالح تركى الشمري، أسماء عبدالله عوض المطيري. وحول الشروط قال عبدالعزيز سعود البخيّت- مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى.