مال وأعمال

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر اول امس إن العلاقات السياسية المتميزة بين الدول تبنى على المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الصقر في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في فعاليات القمة الاقتصادية العربية - البريطانية الثانية تحت شعار (تطوير رؤية مشتركة) أن العلاقات البريطانية العربية لا سيما الاقتصادية هي علاقات لها جذور تعود لأكثر من 200 عام.

ولفت في هذا الصدد إلى حرص غرفة تجارة وصناعة الكويت دائما على المشاركة في هذه الاجتماعات «لما لها من أهمية في توطيد العلاقات في المجالات كافة».

ومن جانبه قال قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان إن بريطانيا تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لدولة الكويت سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الخاص إذ يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو مليار جنيه استرليني (14ر1 مليار دولار). واضاف الجوعان في تصريح (كونا) أن القطاع الخاص الكويتي يتطلع الى نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت والمملكة المتحدة وان يكون هناك شراكات متنوعة بين الشركات البريطانية والكويتية. واشار الى وجود شراكات يمكن للقطاع الخاص الكويتي الاستفادة من خبرة الجانب البريطاني فيها وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخاصة بالقطاع الزراعي والتكنولوجيا المالية (فينتك).

وذكر ان الشركات البريطانية غالبيتها من قطاع المشروعات الصغيرة وتعمل في مجال الصناعات الإبداعية والرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الجوعان ان غرفة تجارة وصناعة الكويت انشأت مطلع العام الحالي لجنة متخصصة لادارة المشروعات الصغيرة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية لمساعدة المبادرين العاملين في هذا القطاع.

وبين ان جزءا من مهام اللجنة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة وقطاع الاعمال بالشركات الكويتية هو تسهيل التواصل بين بعض الشركات البريطانية ودعوتها للاجتماع في الكويت لتقديم خبراتها في المشاريع الصغيرة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وكشف ان هذه اللجنة لن تكون قاصرة فقط على اصحاب المشاريع والشركات الصغيرة في الكويت بل ستتيح للشركات في دول الخليج فرصة اكبر للاستفادة من خبرات الجانب البريطاني.

واكد الجوعان ضرورة وجود تواصل مباشر بين اصحاب المشاريع الصغيرة في دول الخليج لتبادل الافكار والتجارب خاصة ان معظم الشركات الصغيرة لا تملك الوقت الكافي لمتابعة الامور القانونية والفنية والدراسات السوقية.

وبين الجوعان ان «هدفنا من انشاء هذه اللجنة يتمثل في ايجاد الآلية المناسبة التي تخدم قطاع المشاريع الصغيرة وتسهل تركيزه على الابداع والتوسع بعمله».

