مال وأعمال

قال رئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن دول الخليج العربية تعتبر مجتمعة بمنزلة سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية والمملكة المتحدة أكثر من 33 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) في العام الماضي.

وأضاف آل ثاني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتبط بعلاقات خاصة وتاريخية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية.

وأعرب عن ترحيب بلاده بمفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي انطلقت قبل بضعة أشهر وتأتي في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي.

