مال وأعمال

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت في 31 أكتوبر ورشة عمل بعنوان مصطلحات التحكيم باللغة الإنجليزية Arbitration Terms بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع. وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله عبداللطيف الشايع أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المشاركين، وتطوير قدراتهم اللغوية في مجال التحكيم، وكذلك تأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية والاطلاع على المستجدات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل مستمر، واستكمالاً لاتفاقية التعاون بين المركز وإدارة الفتوى والتشريع وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إعداد محكمين قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات التي يسعى المركز إلى الإعداد لها وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.

وأكدأن المركز وإدارة الفتوى والتشريع من خلال تنظيمهما لمثل هذ الفعاليات يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم والإطلاع على مستجداته ومآلاته من خلال التعرف على المصطلحات الدارجة باللغة الإنجليزية وقوانين التحكيم في الدول الأخرى، ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة والتعرف على المصطلحات الواردة فيها لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الندوة للاطلاع على قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية والمساهمة في تطوير العملية التحكيمية في دولة الكويت.

وحاضر بالورشة الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون المدني والذي تطرق للعديد من المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية والخاصة بالتحكيم ومنها «شرط التحكيم وصياغته ومشارطة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات وإجراءات التحكيم ومذكرات الدفاع ومبدأ الاستقلالية والحياد ومبدأ سلطان الإرادة وجلسات التحكيم والتصويت والمداولة

«وغيرها من المصطلحات التي تستخدم في التحكيم بدايةً من اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في المنازعة.

