مال وأعمال

قدم المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأميركية (جائزة المساعدات الانمائية العالمية المتميزة) والأولى من نوعها للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تكريما لمساعداته التي يقدمها للدول العربية والنامية الاخرى لتطوير اقتصاداتها. وقدم الجائزة مدير المجلس ورئيسه التنفيذي الدكتور جون انتوني للمدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم وذلك في المؤتمر السنوي الـ31 لـ«صناع القرار السياسي العربي الاميركي» الذي عقد مساء اول من امس الاربعاء وحضره سفير الكويت في الولايات المتحدة جاسم البديوي وعدد من كبار المسؤولين الاميركيين والعرب. وقال انتوني في كلمة بالمناسبة ان «هذه الجائزة تعد تقديرا للجهود الانسانية التي يبذلها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لرفع المستوى المعيشي للافراد والمجتمعات في مختلف انحاء العالم».وأكد ان الصندوق الكويتي «مؤسسة تستحق وبكل جدارة التكريم والتقدير» واثنى على عمله الذي وصفه ب»اللافت للأنظار والذي أسهم في تخفيف معاناة الانسانية».

واضاف انتوني «لقد قدم الصندوق الكويتي منذ تأسيسه مساعدات غير مشروطة لأكثر من مئة دولة وللعديد من المؤسسات في المنطقة والتي تأسست بعد الصندوق واتخذت منه نموذجا يحتذى».

من جهته قال الغانم في تصريح لـ (كونا) «حقيقة الأمر أن هذه الجائزة كانت بالنسبة لي شخصيا بمثابة عرفان بدور الصندوق الكويتي ممثلا بدولة الكويت في العمل التنموي ومساعدة الدول العربية والدول الأخرى من خلال البرامج التنموية على مدى الستين عاما الماضية».واضاف انه «لشرف بأن يتم تكريم الصندوق الكويتي بهذه الجائزة الاولى من نوعها التي يقدمها المجلس الوطني للعلاقات الاميركية - العربية».

بدوره قال السفير البديوي في تصريح مماثل لـ(كونا) ان هذه الجائزة هي «تقدير واضح من جانب مؤسسة اميركية تحظى باحترام كبير للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ولجهوده الحقيقية والصادقة لمساعدة الدول والافراد على مستوى العالم».ووصف الصندوق الكويتي بـ«أيقونة كويتية أدت دورا عظيما في اظهار العطاء الحقيقي المتأصل في طبيعة الكويت وشعبها».

ولفت السفير البديوي الى ان ثقافة التبرع وتقديم المساعدة والعطاء هي سمات جبل عليها الشعب الكويتي حتى قبل اكتشاف النفط في الكويت وحصولها على استقلالها.

