مال وأعمال

أكد المفوض التجاري للحكومة البريطانية الخاص بالشرق الاوسط سايمون بيني في كلمة له خلال القمة ان «بلاده ملتزمة بقوة في تحقيق اتفاق طموح للتجارة الحرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اقرب فرصة ممكنة».

وقال بيني ان الهدف من اتفاق التجارة ليس زيادة الصادرات البريطانية نحو الاسواق العربية بل تطوير علاقات شراكة اقتصادية متينة تعود بالمنفعة على جميع الاطراف وبما يحقق الرؤى المشتركة.

وأوضح ان تحقيق هذه الغايات يتطلب اتحاد جميع القوى الفاعلة في الدول المعنية سواء من قبل الحكومات وغرف التجارة او أرباب العمل ورجال الاعمال على جميع المستويات ومن القطاعين العام والخاص.

وكشف بيني عن ارتفاع قيمة الصادرات البريطانية الى الدول العربية مجتمعة خلال العام الماضي الى 28 مليار جنيه استرليني (23ر32 مليار دولار) 80 في المئة منها (حوالي 7ر 25 مليار دولار) وجهت الى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد «سوقا حيوية بالنسبة لبريطانيا لكونها ثالث اكبر شريك تجاري خارج الاتحاد الاوروبي بعد الولايات المتحدة والصين». واضاف انه منذ جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) اصبحت السعودية اكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الخليج وخاصة في مجال صادرات الخدمات التي تدعم مشاريع رؤيتها 2030. واعرب بيني عن أمل المملكة المتحدة في أن تنجح الدول العربية في رفع قيمة صادراتها إليها مؤكدا التزام بلاده بمساعدة تلك الدول في تحقيق هذا الطموح.

