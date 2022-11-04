مال وأعمال

توقع صندوق النقد أن تبلغ الاحتياطيات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي- السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان- نحو 843 مليار دولار هذا العام وتنمو إلى أكثر من 950 مليار دولار في عام 2023. وقال صندوق النقد الدولي: إن النمو غير النفطي الأقوى في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يتكون جزء كبير من القوى العاملة الوافدة من أشخاص من دول مثل الهند وباكستان، قد يدعم تحويلات العاملين إلى أوطانهم. ويتوقع نمو التحويلات من الخليج إلى الاقتصادات الأفقر في المنطقة بما يتراوح بين 1.9% و3.4% سنوياً على المدى المتوسط. وقال: «نمت الدول المصدرة للنفط خلال العامين الماضيين، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، ولكن أيضاً بسبب نمو القطاع غير النفطي». وأضاف: «تحسين إدارتها المالية وترسيخها على المدى المتوسط ??سيسمح للدول بأن تكون أقل اعتماداً على أموال النفط لتمويل نفسها». وتوقع صندوق النقد الدولي أن يجني مصدّرو الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مكاسب تراكمية مفاجئة بنحو تريليون دولار خلال 2022-2026، ما سيدعم لفترة أطول اقتصادات دول الخليج العربية التي ستوفر كثيراً من عوائدها النفطية. قد يكون تدفق السيولة الدولارية من النفط أكثر مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل عام، وهو انعكاس لارتفاع أسعار الخام، حتى رغم مخاوف الركود التي ضغطت على أسعار النفط في النصف الثاني من العام.