مال وأعمال

أكد المدير الإقليمي في شركة تريند مايكرو في منطقة الخليج العربي أسعد عُرابي أن الكويت رسمت خريطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، واختطت لها مساراً نهضوياً طموحاً لتحقيق مشروعها الوطني المتمثل في بلوغ «رؤية الكويت 2035»، سعياً منها لتعزيز موقع الكويت على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ولفت العرابي في حوار أجرته «النهار» الى أنه لتحقيق هذا الهدف المنشود، يجب توافر جميع الأركان الأساسية اللازمة للمضي قدماً في هذه الرحلة، ويكمن أحد أهم هذه العناصر الرئيسة في توافر «الأمن السيبراني»، حيث أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي في العالم ومطلباً أساسياً يدخل في صلب مختلف الصناعات، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة رفع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية، ومدى أهمية تفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وحماية البنية التحتية الالكترونية في الكويت لحماية البيانات الرقمية.

وبين أن الكويت تولي الأمن السيبراني اهتماما بالغا باعتباره قوة دفاعية مهمة، خصوصا أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الأفراد والمؤسسات، بل تتعدى ذلك لتهدد الأمن القومي وسلامة مرافق واقتصاد الدولة. وقد أطلقت استراتيجية الكويت الأمن السيبراني 2017 - 2020، وفقا لسياسات أمنية صارمة ومعايير عالمية تضمن حماية المعلومات من الاختراقات، لضمان فضاء الكتروني كويتي آمن ومستدام.

مركز للأمن السيبراني

وقال: تم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني الذي يشمل عدداً من الجهات الكويتية المختصة في مجال الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني، ويهدف لوضع استراتيجية وطنية للحفاظ على الأمن الوطني وإعداد الخطط للاستجابة لأي مخاطر سيبرانية ومواجهة التهديدات المحتملة حيث تأتي هذه الخطوة انطلاقا من إدراك القيادة السياسية في الدولة لحجم التحديات التي يفرضها الفضاء الإلكتروني والتزامها بالتحول الرقمي لتحقيق خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2025».

44.7 ملياراً

وفي استعراضه لأهمية الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط أوضح العرابي أنه ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.1 في المائة من 20.3 مليار دولار في عام 2022 إلى 44.7 مليار دولار في عام 2027، وقد كلفت الاقتصاد العالمي أكثر من 6 تريليونات دولار العام الماضي فقط، ويتوقع أن تصل كلفة هذه الجرائم على الاقتصاد العالمي نحو 10.5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2025.

وقال: نسعى في تريند مايكرو إلى أن نكون الشريك الأول والموثوق في الدولة بمجال الأمن السيبراني، وقد شاركنا أخيراً كراع استراتيجي في «مؤتمر الكويت للتحول الرقمي»، حيث تأتي مشاركة تريند مايكرو بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2035 وخطة التحول الرقمي في الكويت.

7 ملايين تهديد

وعما قدمته الشركة من حلول لمواجهة الجرائم الالكترونية في الكويت أوضح العرابي أن حلول تريند مايكرو تمكنت من اكتشاف وحظر أكثر من 7 ملايين تهديد عبر البريد الإلكتروني، وحالت دون وقوع أكثر من مليون هجوم ضار في الدولة عبر الروابط الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد وإيقاف أكثر من 1.8 مليون هجوم ببرمجيات خبيثة.

حظر 340 ألف هجمة

كما تمكنت حلول «شبكة المنزل الذكي - Smart Home Network» من تريند مايكرو، من حظر أكثر من 340 ألف هجمة داخلية وخارجية في الكويت ومنعت أكثر من 138 ألف نشاط سيبراني من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة للوصول إلى معلومات حساسة، أو اعتراض الاتصالات، أو شن هجمات خارجية. وقال إن هدف تلك الحلول العمل على تعزيز الاستراتيجيات السيبرانية للمؤسسات في الكويت وتمكينها من اعتماد حلول متعددة الطبقات والمراحل الدفاعية وتحقيق أهدافها الرقمية.

وأشار إلى أن مؤتمرات التحول الرقمي تستهدف بناء الإنسان الكويتي ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمي فلا يمكن أن يُبنى مجتمع رقمي دون وجود المستوى والخبرة والأعداد الكافية من الموارد البشرية التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة. وقد سعى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى توفير التدريب وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تنمية المهارات والخبرات الكويتية في التخصصات المختلفة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

إلتزام راسخ

وقال إننا في تريند مايكرو نمتلك التزاماً راسخاً تجاه تمكين حكومة الكويت من تحقيق أهدافها المرجوة، وايماناً قوياً بأن ما نقدمه من تقنيات أمنية لا بد أن يواكبه فهم حقيقي من المجتمع بأهمية دور الأمن السيبراني في تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدولة في مرحلة التحول الرقمي، وضمان التكيف مع ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، ويكون ذلك من خلال تشجيع المهارات الفردية والمؤسسية في مجال الأمن السيبراني، وتأهيلهم لمواجهة الهجمات الإلكترونية الضارة، والقدرة على امتلاك الأدوات المناسبة والمهارات اللازمة لاكتشاف الثغرات، وفحص الشبكات والأنظمة وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي، وسرعة الاستجابة بما يضمن مساعدة الدولة على تجنب خسائر مالية فادحة على مستوى الاقتصاد الوطني.

بنية وطنية متكاملة

وبين العرابي أن وجود بنية فضاء سيبراني وطنية متكاملة وآمنة يعد أحد أهم العوامل الممكنة للنمو والازدهار؛ حيث إن التوسع في استخدام التقنية يفتح آفاقًا جديدة للمخاطر والتهديدات السيبرانية؛ مما يستوجب تعزيز الأمن السيبراني لحماية الشبكات، وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات وحماية ما تقدمه من خدمات وما تحويه من بيانات من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال وكذلك لتعزيز الربط التقني الآمن بين الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد الرقمي. لذلك يجب خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة، ان إستراتيجية الأمن السيبراني مهمة جدا لاستمرار الأعمال والخدمات الإلكترونية الرئيسة التي تقدمها الدولة من خلال رفع كفاءة وقدرة إدارة الأمن السيبراني على حمايتها ضد الهجمات والأخطار الالكترونية.

وقال تعرض شركة تريند مايكرو أقوى حلولها الأمنية مثل حل «Trend Micro Vision One» وحلول «أمن التطبيقات السحابية - Trend Micro Cloud App Security». وإلى جانب ذلك، ستشارك الشركة مع الحضور أحدث المعلومات والرؤى والممارسات السيبرانية الرائدة التي بإمكانها أن تلعب دوراً محورياً في تأمين المؤسسات في الكويت من مشهد التهديدات الأمنية المتطورة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2035 وخطة التحول الرقمي في الكويت.

وأشار إلى أن تريند مايكرو هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، تلعب دوراً محورياً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والأجهزة الطرفية. وتعتبر تريند مايكرو شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني السحابي، حيث تقدم مجموعة قوية من الابتكارات المتطورة التي تحمي بيئات مثل AWS و Microsoft و Google من التهديدات المتقدمة. تملتك الشركة فريق أبحاث متخصص بجمع المعلومات عن التهديدات السيبرانية ويقوم بالاستخبار عن الهجمات لدعم منصاتها الدفاعية بأحدث الرؤى والمعلومات والتغطية الأمنية. ولدى الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتدريب الخريجين والقوى العاملة على استراتيجيات الدفاع السيبراني.

