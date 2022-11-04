مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن مجلس الأمة أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 والتي تتنبأ بعجز طفيف للعام الثامن على التوالي.

ووفق تقرير نشرته «كامكو إنفست» جاءت هذه الميزانية كمفاجأة حيث من المتوقع لمعظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أن تسجل فوائض. وبحسب التقارير، أشارت المسودة الأولية للموازنة إلى فائض بنحو 333 مليون دينار خلال السنة المالية، لكن تم تضمين مبلغ 457 مليون دينار كويتي إضافي في طلب الإنفاق من الوزراء المنتخبين حديثًا في الوثيقة المحدثة، مما أدى إلى حدوث عجز.

وتشمل هذه النفقات الإضافية 300 مليون دينار كويتي لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف إجازتهم السنوية و157 مليون دينار كويتي للدفع لعمال الصفوف الأمامية مقابل العمل المنجز خلال جائحة كوفيد -19.

وبحسب وثيقة الميزانية، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 23.4 مليار دينار كويتي (75.5 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية 2022/2023 مقارنة بـ 10.9 مليارات دينار كويتي المقدرة للسنة المالية 2021/2022، أي بارتفاع بلغ نسبة 114.1 في المائة. هذا ويتم احتساب الإيرادات على أساس سعر نفط مقدر عند 80 دولارات أميركية للبرميل. قد يعني هذا أن الإيرادات الفعلية يمكن أن تكون أعلى بشكل ملحوظ مع استمرار محافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة هذا العام. فقد بلغ متوسط سعر خام برنت 105.5 دولارات أميركية للبرميل منذ بداية العام، في حين بلغ متوسط النفط الكويتي وسلة خام الأوبك 105.1 دولارًا أميركيًا للبرميل و103.0 دولارًا أميركيًا للبرميل، على التوالي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة وبلومبرج. هذا وتفترض الميزانية عدم وجود تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة للعام الحالي وللسنة المالية 2022/2023 بعد القانون الذي تم تقديمه العام الماضي والذي قال إنه لن يكون هناك تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في سنوات العجز.

