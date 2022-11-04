مال وأعمال

أعلنت أجيليتي، أنها ستطور مجمعاً لوجستياً ضخماً لأغراض التخزين والتوزيع بالقرب من جدة كجزء من اتفاقية الإمتياز التي أعلنتها الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية.

ويقع المشروع في منطقة المحجر بجنوب محافظة جدة على أرض فضاء مساحتها 576,760 متراً مربعاً، وسيتم تطوير بنيتها التحتية لبناء مجمع لوجستي وفق أحدث المواصفات العالمية.. وسوف تباشر أجيليتي بالأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن يتم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي جدة في الربع الأول من 2025.

وقّع العقد كلٌّ من نائب محافظ الهيئة للاستثمار وتطوير الأعمال المكلّف حمزة العسكر، ونائب الرئيس التنفيذي لشركات أجيليتي للمجمّعات اللوجستية ماهر جابر آل ثابت، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.

وبموجب شروط الاتفاقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة – المملكة العربية السعودية، ستستثمر أجيليتي 611 مليون ريال سعودي ما يعادل 163 مليون دولار لبناء المجمع اللوجستي مقابل حقوق التشغيل لمدة 25 عاماً.

الجدير بالذكر، أن أجيليتي تدير حالياً أكثر المجمعات اللوجستية تطوراً في المملكة - وهي مجمعات أجيليتي اللوجستية في الرياض والتي تبلغ مساحتها 870,000 متراً مربعاً، ومجمع أجيليتي اللوجستي في الدمام ومساحته 200,000 متر مربع.

ومن جهته أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحســان بافقيــه: «أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتحقق أهدافها الاستراتيجية نحو رفع إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي. مبيناً أن الهيئة تقوم بدراسة محفظتها العقارية، وتعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية، وبدوره قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية - العمليات العالمية ميشيل صعب،: «سيعمل مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة على تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما أنه سيتيح المجال لتوسّع الشركات العالمية والمحلية في المملكة». وأضاف قائلاً: «تمنح خدمات التخزين والتوزيع الفائقة الكفاءة ميزة تنافسية ضخمة للشركات العاملة في هذه المجمعات من خلال تسريع وصولها للأسواق، وخفض التكاليف والمخاطر، وزيادة كفاءة دوران المخزون وتعزيز الإنتاجية».

