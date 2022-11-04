مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس» توفيق كريدية ان السوق الكويتي يعد من أكثر الأسواق نمواً في المنطقة وساهم في تعزيز جاذبيته أمام العلامات التجارية العالمية، ارتفاع مستوى المعيشة والقوة الشرائية للسكان.

واضاف في تصريح صحافي ان الكويت تتميز بارتفاع مستوى المعيشة، ويُعزى ذلك إلى النشاط الكبير الذي يشهده قطاعا النفط والتجارة فيها، إلى جانب تطور مشاريع البنية التحتية، بما ساهم بدوره في تعزيز قطاع التجزئة في الدولة.

واكد كريدية على ان التركيبة السكانية في الكويت تلعب دوراً مهماً في دفع حركة التجزئة في الدولة، حيث تشكل الفئة العمرية الشبابية من 20 إلى 39 سنة ما يقارب 45% من السكان، وتعد هذه الفئة العمرية من أكثر شرائح المستهلكين إقبالاً على مراكز التسوق بالتجزئة وميلاً إلى شراء العلامات التجارية العالمية. ومن ناحيتها، تسعى مؤسسات البيع بالتجزئة إلى مواكبة زخم الشراء المتنامي في الكويت من خلال التطوير المستمر لمراكز التسوق وتأمين سهولة الوصول إليها، إلى جانب تسخير منصات التجارة الإلكترونية التي تشكل جزءاً مهماً من قطاع التجزئة في الدولة، نظراً لانتشار الإنترنت في الكويت بمعدل 98% (اعتباراً من العام 2017)، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

واوضح كريدية ان، «براندز فور لس» وجهت أنظارها نحو سوق تجارة التجزئة في دولة الكويت ليكون محطتها التالية في إطار خطتها التوسعية الطموحة، إلى جانب الطلب المتزايد والإقبال الكبير على مختلف علاماتها التجارية في الدولة، لافتا الى ان افتتاح فرعي «براندز فور لس» في «تراس مول» – السالمية وفي الشويخ، يمثل خطوةً مهمة في سبيل تحقيق رؤية المجموعة في الوصول إلى أسواق جديدة وتلبية متطلبات عملائها، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات.

