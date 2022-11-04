مال وأعمال

«الصخور ولا شيء آخر».. هذا ما ينفرد به فندق «الكهف» في مدينة الغردقة المصرية، على ساحل البحر الأحمر، لاسيما وأنه يوفر أجواء طبيعية تعود بالزائر إلى زمن «الحياة البدائية» في العصور الوسطى القديمة.

فكرة تصميم الفندق مستوحاة من فيلم Flintstone ومطاعم الفندق باسم شخصيات الفيلم، وتم تصميمه على شكل كهوف صحراوية مصممة من الصخور للكبار فقط نظراً لعدم تناسب التصميم وأنظمة الإضاءة مع الأطفال، كما أن نباتات الزينة عبارة عن نباتات صحراوية مثل الصبار، فضلاً عن الأنشطة داخل الفندق للبالغين فقط، ولا تتناسب مع الأطفال. يتميز الفندق عن غيره من بقية فنادق مدينة الغردقة، بقربه من المعالم البارزة في المدينة مثل بانوراما بانجلوس أكوا بارك الغردقة بيتش وشاطئ هاواي وغيرها، ويقع مطار الغردقة الدولي على بعد 17.8 كم فيعد أحد أسهل الخيارات للإقامة في واحد من أفضل فنادق الغردقة، كما يسهل التنقل من الفندق إلى سائر المدينة حيث لا يبعد عن وسط المدينة سوى 5 كيلو مترات.

الفندق استغرق بناؤه قرابة 5 سنوات ويعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويحتوي على 385 كهفاً أو غرفة صمم الأثاث بها من الصخور وأرضياتها مفروشة بجلود الحيوانات الطبيعية، كما تحتوي الغرف على رسومات لرجل الغابة ونقوش رجل الكهف، فضلاً عن أحواض الأسماك المنتشرة في جميع أركان الفندق وشلالات المياه التي تتدفق من الصخور، ويمكن تناول الغداء وسط أحواض الأسماك ونقوش الديناصورات.

خدمات عدة يوفرها «الكهف» الذي يقع مباشرة على البحر الأحمر، ويمتلك شاطئاً رملياً رائعاً مما يوفر أجواء ممتعة للعطلة، حيث يوفر «كهف الغردقة» منطقة شاطئ خاص وحديقة خضراء واسعة، إضافة إلى مجموعة مسابح متنوعة، ومركز لياقة بدنية ومركز عافية وسبا ومرافق رياضات مائية، كما تلائم جميع الغرف كبار الزوار، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعرسان، وغير المدخنين وحتى العائلات.

وإلى جانب «مميزات الغرف»، يوفر الفندق مرافق للأنشطة الترفيهية أهمها صالة بلياردو وكرة الطاولة، الغطس، ركوب الأمواج كما يقيم السهرات الرائعة بالملهى الليلي، ويمتلك الفندق مكتباً لتنظيم الرحلات السياحية، ومحلات هدايا وخدمة كونسيرج كما يجيد طاقم العمل التحدث بأربع لغات أهمها العربية والإنجليزية.

