النهار Weekend

عبَّر الفنان الكويتي يعقوب عبدالله عن سعادته الغامرة لاختيار فيلمه الروائي الجديد (شيابني هني) للمخرج زياد الحسيني للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي الذى ستتواصل اعماله في الفترة من 1 الى 10 ديسمبر المقبل.

وشدد يعقوب عبدالله على ان الفيلم سيمثل نقله في مسيرة الصناعة الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام للاحترافية العالية التى قدمها المخرج الكويتي المتميز زياد الحسيني وايضا التعاون الانتاجي الكويتي – السعودي المشترك. وأكد الفنان يعقوب عبدالله على أهمية المكانة التى راح يحتلها مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي وذلك منذ دورته الاولي لينطلق بعيدا مرسخا بصمته وجديدته وايضا الرهان الذى راح يمثله بالنسبة لصناع السينما في دول الخليج والعالم العربي.

وحول شخصيته قال يعقوب عبدالله من السابق لأوانه الحديث عن الشخصية وابعادها ومضامينها كل ما يمكن ان أقوله بان الشخصية ستقوم بمغامرة تحلق بها في فضاءات ومحطات متعددة تأخذها الى عوالم من الدهشة والمغامرة بالاضافة الى كمية المفاجآت التى سيحملها هذا النص السينمائي الذكي والثري والعميق. وأشار الفنان يعقوب عبدالله إلى ان فيلم «شيابني هني» إنتاج مشترك بين السعودية والكويت كتب له السيناريو واخرجه المخرج الكويتي زياد الحسيني و يروي الفيلم قصة صديقي الطفولة اللذان يعثران فجأةً على مخبأ للبنادق المسروقة. يستشرفا فيه فرصةً لثراءٍ عظيم جنباً إلى تجارتهم بالكحول. مما يشركهم في رحلة برّية غامرة ضمن عالم غامض أبطاله التجّار والإرهابيين، جنباً إلى المرتزقة وأفراد العصابات والأسلحة. ضمن إطارٍ يستلهم تاريخ الكويت المُعاصر الذي تنصهر فيه الشعوب والثقافات المتباينة، وعبر قصّة سالم الذي يمثّل المواطن الكويتي الوفيّ وحسن الطويّة، والباحث عن الإثارة بين ركام الرتابة والملل والساعي وراء بلوغ أقصى إمكانيّاته.. وألمح يعقوب عبدالله الحسيني الى ان تصويرفيلم – شيابني هني – تم بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية والمكسيك وايضا العمليات الفنية التى تمت بين الكويت واميركا وفرنسا..

وفي ختام تصريحه الخاص قال الفنان يعقوب عبدالله بان ان فيلم – شيابني هني – يشارك في بطولة النجم الاميركي الايقونة رون بيرلمان بالاضافة الى عدد من الزملاء النجوم ومنهم الفنان حمد العماني وفيصل العميري وروان المهدي وبودي نادري وخالد ميامي (نجم فرقة ميامي الشهيرة) بالاضافة الى الفنان القدير جاسم النبهان وعدد اخر من النجوم.

