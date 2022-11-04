النهار Weekend

عاد مجدداً الفنان سعد الفهد إلى «روتانا » من جديد، بعد أن كانا قد تعاونا معاً في عدد من الألبومات والأغاني قبل قرابة 15 عاماً، وذكر الفهد عند توقيعه العقد الجديد مع شركة روتانا: «عُدْنا والعود أحمد. وروتانا هي أهم شركات الإنتاج في العالم العربي وداعمة لكل الأصوات، وسعيد جداً أننا عدنا معاً لتقديم ما يرضي جمهوري».

كما رحب سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا بعودة الفهد إلى بيته متمنياً له تحقيق المزيد من النجاحات وتقديم المميز، ولا سيما أن الفهد يتمتع بإمكانيات صوتية تُضاف إلى ما يجب أن يكون عليه الفنان من أخلاق وذكاء واجتهاد للبقاء دوماً في المقدمة.

يُذكر أن العقد الجديد بين الفهد وشركة روتانا تبلغ مدته خمس سنوات، سيتخللها إنتاج عدد من الألبومات، سواء ميني ألبوم أو أغاني سينغل. وإضافة لهذا، ستتولى روتانا إدارة أعمال الفهد الفنية بكل جوانبها.

سعد الفهد كان في عام 2005 قد صدر له مع روتانا ألبوم «يا قلبي ابتسم» حظي بأصداء جميلة، ونال إعجاباً كبيراً، كما تولت روتانا للفهد إنتاج العديد من أغانيه المصورة، ومنها: «هجر الحبيب»، «كان زمان»، «يا هي قوية»، وغيرها من الأغاني الجميلة.

