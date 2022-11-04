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كشفت مؤسسة الدوحة للأفلام عن تقديم فعاليات ثقافية ساحرة ضمن تجحربة الدوحة للأفلام التي تقام في مختلف أرجاء الدوحة من 24 نوفمبر إلى 17 ديسمبر 2022. تستمر تجربة الدوحة للأفلام على مدار أربعة أسابيع وتضم عروضاً ثقافية غنية تعدّ تحية تقدير لقطر التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022 وترحّب بالسّكان والزوار للاستمتاع بعروض أفلام سينمائية غير مسبوقة ومجموعة من الأنشطة التي تلائم جميع أفراد الأسرة.

تحتفي تجربة الدوحة للأفلام بأفضل ما تقدمه صناعة الأفلام المحلية والدولية والفنون الإبداعية لتشكل احتفالاً غامراً ببرنامج مكثف من العروض المميزة والمعارض المتعددة الوسائط وأكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر وسلسلة من الحفلات الموسيقية الحيّة.

تقام تجربة الدوحة للأفلام في مناطق رئيسية عدة في الدوحة من ضمنها المسرح الخارجي في M7، حديقة الأكسجين في مؤسسة قطر، الأماكن التي يقام فيها مهرجان دريشة للفنون الأدائية 2022، متحف الفن الإسلامي، مزرعة حنة سلمى، سكة وادي مشيرب، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

وفي هذا الإطار قالت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: «إنّه وقت رائع حيث ستكون قطر محطّ أنظار العالم. بينما يتوجه العالم إلى وطننا للاحتفال بكرة القدم والبطولة العالمية، يسعدنا أن نوفر لمجتمعنا وزوارنا فرصة مميزة للاحتفال بثقافتنا الفنية والسينمائية والموسيقية ضمن مجموعة من الفعاليات الساحرة. إنها بمثابة تحية تقدير إلى وطننا وقيادتنا ومجتمعنا، حيث نوفر للسكان والزوار من كل العالم فرصة المشاركة والاستمتاع بأنشطة شيقة تناسب جميع أفراد الأسرة».

وأضافت الرميحي: «في لحظات غير مسبوقة في بلدنا، نتشرف بالمساهمة في هذه المناسبة المميزة من خلال مشاركة التنوع الثقافي لبلدنا مع العالم وبذل جهودنا لبناء بيئة سينمائية حيوية لجميع الفئات».

سيحتضن المسرح الخارجي في M7 وحديقة الأكسجين في مؤسسة قطر، ضمن مهرجان دريشة للفنون الأدائية 2022، سلسلة من الأفلام القصيرة التي حظيت بتنويه دولي من صناعة مخرجين قطريين ضمن برنامج «صنع في قطر» الذي تقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام. كما يستضيف مهرجان دريشة برنامج «سينما تحت النجوم» ويعرض أفلاماً مميزة من مختلف أرجاء العالم وبرنامج أفلام قصيرة من فلسطين ضمن فعاليات العام الثقافي قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وضمن فعاليات العام الثقافي، تقدم تجربة الدوحة للأفلام سلسلة من الأفلام الطويلة بعنوان «الموجة الجديدة في السينما العراقية» التي تعرض في متحف الفن الإسلامي إلى جانب المعرض «بغداد: قرّة العين». تتناول الأفلام محتوى جديداً حول تاريخ السينما العراقية والتجارب الفريدة التي شكلت الواقع المشترك في العراق اليوم. وتشمل العروض أيضاً أفلاماً قصيرة وطويلة من أحدث وأعظم الأصوات في السينما المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

يمكن لعشاق الأفلام الاستمتاع بتجارب سينمائية خارجية في الهواء الطلق في مزرعة حنة سلمى الريفية حيث يُعرض برنامج رائع من الأفلام الكلاسيكية والعائلية وأفلام تدور حول كرة القدم. أما العروض الداخلية فتضم مجموعة من الأفلام القصيرة المعاصرة تُقدم في فوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي. تستضيف سكة وادي مشيرب في مشيرب قلب الدوحة معرض «إنتاج»، المعرض المتعدد الوسائط الذي يتتبع تاريخ حركة التلفزيون والسينما والمسرح في قطر وتأثيرها على الحركة الثقافية المعاصرة. ويقام «جيكدوم»، أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر، في المدينة التعليمية، بينما تعود إيقاعات أجيال لتقديم سلسلة من الحفلات الموسيقية الحيّة ضمن فعاليات مهرجان دريشة للفنون الأدائية لتختتم البرنامج الحافل للإبداع والثقافة في هذا الشتاء.

