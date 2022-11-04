النهار Weekend

أشادت الفنانة جنات بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 من خلال تواجدها في أحد اللقاءات الإذاعية قبل صعودها على المسرح لتشدو بأغانيها المميزة حيث قالت «لا شك أنني سعيدة لكنني متوترة ككل مرة.. لا أعرف لماذا تكون حفلات المهرجان وكأنها أول مرة لي من 15 سنة.. لكن هذا التوتر يذهب مع أول أغنية أقدمها.. المهرجان يتطور سنة بعد أخرى حتى أصبح من معالم الفن النظيف والراقي».

وقالت إن لها أغنية جديدة تحمل عنوان «يا بختي بيه» التي ستنزل الأسبوع القادم، مؤكدة أن تنزيل ألبوم أو أغنية منفردة مرتبط بالمرحلة، ففي الماضي كانت استحالة أن أرضى بتنزيل أغنية منفردة لكن الوضع اختلف اليوم والحالة الفنية تغيرت كثيرا وأعتقد أن أنسب حاجة أغنية كل 3 شهور.

وطرحت جنات، مؤخرًا أغنية بعنوان «عارف مين يحبك» من كلمات الشاعر الغنائي محمد رفاعي، ألحان أحمد زعيم ، عبر موقع اليوتيوب.

