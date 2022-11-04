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تحت رعاية وحضور عميد عائلة العثمان السيد نوري عبدالله العثمان، أقامت دار العثمان حفل جائزة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان للتفوق العلمي لأبناء أسرة العثمان في الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث تم تكريم أكثر من 90 طالباً وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك في مركز البروميناد الثقافي بمجمع البروميناد.

تأتي جائزة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان للتفوق العلمي لتحفيز الطلاب من أسرة العثمان على التفوق الدراسي، ويتم الحفل في نطاق أسري يتيح الفرصة لتكريم الطلاب في جميع المراحل الدراسية فتكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد لزيادة التحصيل العلمي.

هذا وقد بارك المهندس عدنان عبدالله العثمان عضو لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لأبنائه الطلبة الفائقين من أسرة العثمان متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق، داعياً بقية الأسر الكويتية لأن يكون لها برامج تنموية تثقيفية تسهم في رفع شأن أفرادها ليكونوا مواطنين صالحين وأفراداً فاعلين في مجتمعاتهم.

