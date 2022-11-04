النهار Weekend

استقبل ديوان أبناء مشعان معيض الجويعد العازمي في منطقة غرب عبدالله المبارك، سفير دولة الامارات العربية المتحدة في الكويت الدكتور مطر النيادي، والشيخ فهد فلاح بن جامع و الدكتور عبدالله السند والاعلامي ثامر الدخيل و صقر الرشود، وعدداً من الوجهاء والديبلوماسيين والاعلاميين ، بالإضافة الى جموع غفيرة من المواطنين الذين حرصوا على حضور الديوان الأسبوعي كل يوم ثلاثاء.

ورحب ديوان الجويعد بالحضور متمنين ان تسود المحبة بين اهل الكويت وان يمن الله بالصحة والعافية والعمر المديد لمقام صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، وان يحفظ الكويت والامة العربية والاسلامية من كل مكروه.

وأكدوا ان العادات الاجتماعية التي جبل عليها أبناء الكويت هي عادات جميلة ابرزها الزيارات التي يتبادلها المواطنون اثناء أيام الأسبوع وما يقومون به كنسيج واحد شعارهم المحبة والتسامح بين جميع طوائف المجتمع الكويتي، لذلك فإن للأجواء الاجتماعية في الكويت عادات ايجابية نادرا ما تشاهدها في دول اخرى، معربا عن أمله في ان تدوم مثل هذه الزيارات وهذه العادات التي تميزنا كشعب كويتي منذ القدم.

