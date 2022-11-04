النهار Weekend

أصبح حراس المرمى العصريون مثل البرازيلي إيدرسون لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، ومواطنه أليسون بيكر حامي عرين ليفربول في البرميرليغ والألماني العملاق مانويل نوير في بايرن ميونيخ، علامة فارقة في خطط اللعب الحديثة.

لكن حتى تغيير الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قاعدة التمرير الخلفية قبل ثلاثين عاماً، نادراً ما استخدم حراس المرمى أقدامهم للمشاركة في بناء اللعب من الوراء، بخلاف تسديدها حتى أبعد مسافة في الملعب. كانوا يأخذون وقتهم، وأكثر، لرمي الكرة.

ويدّعي الحارس الدولي الكولومبي السابق رينيه هيغيتا، صاحب ركلة العقرب الرهيبة، انه كان مسؤولاً عن تغيير تلك القاعدة. وقال هيغيتا «عظماء الكرة مثل بيليه و(دييغو) مارادونا... (كانوا) لاعبين جيدين، لكنهم لم يغيّروا أي قاعدة لفيفا». وفي كولومبيا، يُعرف قرار منع الحراس من التقاط تمريرة خلفية بأيديهم بـ «قاعدة هيغيتا».

وقرّرت الهيئة الناظمة لكرة القدم العالمية التحرّك بعد مونديال 1990 في إيطاليا، بعد انتقادات لاذعة لشدّة المباريات المملّة والتي نجم عنها معدلاً تهديفياً منخفضاً بلغ 2.2 هدفين في المباراة الواحدة.

ويَعتبر هيغيتا انه عبّد الطريق أمام تغيير القانون، خلال مشاركته في ذلك المونديال.

وفرض فيفا حظراً على التمرير الخلفي في الألعاب الأولمبية التالية في يونيو ويوليو 1992، في قرار اثار ارتباكاً لدى خطوط الدفاع وحراس المرمى.

ويقول المؤرّخ لوسيانو فيرنيتسكي «وضع فيفا حداً لشيء كان مروّعاً، في كأس العالم 1990 كل المنتخبات تقريباً كانت تمرّر إلى الخلف، نحو حارس المرمى».

وفي تلك النسخة، احتفظ حراس مثل الأرجنتيني سيرخيو غويكوتشيا، الكوستاريكي لويس غابيلو كونيخو والإيطالي فالتر زينغا «بالكرة بين أيديهم لوقت طويل»، بحسب ما أضاف الأرجنتيني. وبرز هيغيتا، ليس فقط بسبب تسريحة شعره او صداته الغريبة، بل بشجاعته عندما كانت الكرة بين قدميه، وقدرته على صناعة مواقف هجومية بتمريراته. ولكن لم تكن كل مواقفه وردية، إذ كلّف فريقه أثماناً باهظة في نهاية المطاف.

وفي دور الـ16، خسر هيغيتا الكرة بعيداً عن منطقته أمام الكاميروني المخضرم روجيه ميلا، عندما كان يحاول مراوغة المهاجم المميّز في الوقت الممدّد. وانطلق ميلا بالكرة مسجلا هدف الفوز ومقصياً كولومبيا. واصبحت رقصته الاحتفالية بعد تسجيل هدفيه خلال الفوز 2-1 علامة فارقة في المشاهد التاريخية لكأس العالم.

حراس جهلة

وكان هيغيتا، المكنى «إل لوكو» (المجنون)، يتولى تنفيذ ركلات الجزاء والركلات الحرة، مسجلاً 43 هدفاً في مسيرته. وقال هيغيتا المقتنع تماماً بانه سبب هذا التغيير في القانون «اصبحت (كرة القدم) أسرع الآن، هناك حركة إضافية، ويتعين على الحارس أن يعمل كل يوم أكثر على حركة قدميه ليمنح شيئاً إضافياً للفريق». وفيما يقرّ فيرنيتسكي بفرادة هيغيتا، إلا انه يعارض هذه النظرية «لم يتغيّر القانون بسبب هيغيتا، بل بسبب باقي الحراس المختلفين عنه».

ووقف حراس كثر، مثل الإسباني أندوني زوبيزاريتا، ضد القاعدة الجديدة، وقال لصحيفة «إل بايس» في 1992 انها «ستحدّ حارس المرمى». ويبتسم هيغيتا بخبث عندما يتذكر كيف عانى الحراس «الجهلة» للتأقلم مع القاعدة. وتحدّث سانتياغو كانيزاريس الذي لعب مع إسبانيا في 1992، أخيراً، كيف كانت التمريرة الخلفية تزعجه. وقال لموقع اللجنة الأولمبية الدولية «كانت مفاجأة بالنسبة لنا. لم نكن نعلم انها ستصبح جزءاً من حياتنا».

وكان التأثير فورياً في كأس العالم التالية عام 1994 في الولايات المتحدة، عندما ارتفع معدل التسجيل إلى 2.7 في المباراة الواحدة، الأعلى منذ 1970. وقال فيرنيتسكي «هو أفضل تغيير في القواعد خلال السنوات الأربعين الأخيرة. جعل كرة القدم أكثر دينامية». وبصرف النظر عن تسببه بالقاعدة الجديدة من عدمه، يدعم هيغيتا تدابير أخرى تسهم في التقليل من إهدار الوقت، على سبيل المثال إيقاف الساعة عندما تخرج الكرة من اللعب، على غرار كرة السلة. وقال «هناك حديث كبير حول ادخال «التوقيت الحقيقي» على غرار كرة السلة، وهذه ليست فكرة سيئة». بحال حصول ذلك، قد يحصل هيغيتا على الفضل!.

