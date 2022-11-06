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«العون المباشر»: 25783 طالباً وطالبة تخرجوا في جامعاتنا


أعلنت جمعية العون المباشر أن إجمالي عدد خريجي أربع جامعات تمتلكها وتديرها في الصومال وكينيا وزنجبار وتنزانيا بلغ 25783 طالبا وطالبة حتى نهاية العام الحالي.وقالت الجمعية في بيان صحافي اليوم الجمعة إن ما يميز الجامعات الأربع وجود معاهد ومراكز متخصصة تخدم المجتمع المحيط بتلك الجامعات مثل المعاهد الفنية ومراكز اللغات والتقنيات الحديثة إضافة إلى مراكز البحوث والدراسات ومراكز التدريب المهني للرجال والنساء.
وأوضحت أنه مع بداية العام الدراسي الجديد وصل عدد المسجلين بجامعاتها إلى أكثر من 15200 عبر 94 برنامجا دراسيا و25 كلية ومعهدا داخل الجامعات.


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