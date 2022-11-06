الفرج: دعم سيادة العراق واستقراره

وطن النهار

بحث سفير دولة الكويت المعتمد لدى العراق طارق الفرج مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال السفير الفرج لـ (كونا) انه اكد خلال اجتماعه الى السوداني حرص دولة الكويت على دعم سيادة العراق وامنه واستقراره.كما اعرب السفير الفرج عن تطلع القيادة السياسية في الكويت لتعزيز اواصر العلاقات الاخوية بين البلدين. وذكر انه نقل تحيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح لرئيس الوزراء العراقي وتهنئته على تولي منصب رئاسة الوزراء.

من جانبه اعرب السوداني نقلا عن السفير الفرج عن تقديره لمشاعر القيادة السياسية في الكويت تجاه العراق وشعبه، مؤكدا ان العلاقات الاخوية بين الجانبين ضاربة بجذورها في التاريخ وانه سيسعى لتعزيز وتوطيد هذه العلاقات اكثر.

