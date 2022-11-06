الهاجري بحث ورئيس الوزراء الكمبودي العلاقات الثنائية

وطن النهار

بحث سفير دولة الكويت لدى كمبوديا محمد الهاجري مع رئيس وزراء مملكة كمبوديا هون سين في (قصر السلام) في العاصمة بنوم بنه العلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب بين الجانبين. وقالت سفارة الكويت في بنوم بنه في بيان ان السفير الهاجري نقل إلى رئيس وزراء مملكة كمبوديا خلال اللقاء تحيات وتمنيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بموفور الصحة ولشعب كمبوديا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف السفير الهاجري أنه قام بتهنئة مملكة كمبوديا على رئاستها لقمة رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لهذا العام.

