طلال الخالد يترأس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

وطن النهار

صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير الدفاع وزير العدل والأمين العام لمجلس الوزراء.

وصدر مرسوم في شأن الحلول والإنابات الوزارية، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه، في حين نصت المادة الثانية، على أن يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:

? يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه.

? يقوم وزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.

? يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.

? يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.

? يقوم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة أثناء غيابه.

? يقوم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بأعمال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.

? يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.

? يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.

? يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة بأعمال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.

? يقوم وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة أثناء غيابه.

? يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية أثناء غيابه.

? يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.

? يقوم وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

? يقوم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.

? يقوم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.

