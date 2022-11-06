«القوى العاملة»: حماية قانونية للعمالة الوافدة

وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د. مبارك العازمي، أن الكويت توفر الحماية القانونية لجميع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها، مؤكدا الحرص المطلق على التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالعمالة الفلبينية.

وناقش مع القائم بأعمال شؤون السفارة الفلبينية في الكويت هوسيه كابريرا والوفد المرافق له، القضايا التي تخص العمالة، آملا أن تكون نسبة الايدي العاملة الفلبينية في الكويت بازدياد، في اطار التسهيلات وكل ما يتعلق بهذا الشأن وفتح المجال لاستقبالهم.

واشار الى ضمان وجود بيئة عمل مناسبة تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة الفلبينية في القطاعين الأهلي والمنزلي، مشيدا بالعلاقات التاريخية القديمة والمميزة بين البلدين على أعلى المستويات واستمرار العلاقة الطيبة.

