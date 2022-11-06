«ذوي الإعاقة»: دراسة متطلبات سوق العمل

وطن النهار

أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة العنود الوزان حرص الهيئة على دراسة متطلبات سوق العمل المحلي من خلال تقديم ورش عمل ملائمة سعيا لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وقالت الوزان لـ (كونا) خلال الورشة التأهيلية بعنوان (من صنع يدي 5) التي تنظمها مؤسسة الرعاية المتكاملة للطلبة ذوي الإعاقة إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بوضع برامج تأهيلية منها ورش حية وفقرات فنية ومعارض انتاجية تمهد الطريق أمام الأشخاص ذوي الاعاقة للاندماج في سوق العمل ورعاية مواهبهم.

من جهته قال المدير العام لمؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الاعاقة مشعل شامان ل(كونا) إن الورش التأهيلية (من صنع يدي 5) الذي يحتفل بعامه الخامس يبدأ نشاطاته تزامنا مع المواسم الدراسية للطلبة بهدف جمع انتاجاتهم وابرازها بشكل يليق بمكانة الأشخاص ذوي الإعاقة ودورهم المؤثر في المجتمع.

وأوضح شامان ان المؤسسة تضم ما يقارب 338 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة إذ تسعى إلى تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم لدمجهم في المجتمع متحدين نوع الإعاقة وتصنيفها. وبين ان الفعالية تضم ما يزيد على 12 مركزا ومدرسة تعنى بتأهيلهم وتدريبهم معربا عن تطلعه إلى المزيد من تجويد الخدمات المقدمة من الجهات ذات الصلة.

من جانبها قالت والدة الطالب مشاري العريفي في مؤسسة الرعاية المتكاملة سوسن الجحيل لـ(كونا) انها تلمست تغيرا ملحوظا لنشاط وتفاعل ابنها خلال مشاركته في الفعالية اذ انه أصبح أكثر تعاونا والتزاما ومحبا للعمل.

وأعربت الجحيل عن سعادتها لاندماج ابنها مع فئات أخرى من مراكز ومؤسسة مختلفة لافتة إلى أنه شارك أيضا في فعاليات أخرى مثل حفظ القرآن والرياضة والذي انعكس بشكل ايجابي على مهاراته ولغة تواصله على الآخرين.

