الوزان: التعرُّف على قدرات ومواهب أبنائنا

وطن النهار

أوضح نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة العنود الوزان، أهمية التعرف على قدرات ومواهب أبنائنا من ذوي الاعاقة وابداعاتهم الانتاجية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والانتاج والمساهمة في خدمة وطنهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأشارت خلال الورشة التأهيلية لرعاية المتكاملة لطلبة ذوي الاعاقة التي اقيمت بعنوان «من صنع يدي»، إلى حرص الهيئة على المؤسسات التأهيلية للوصول إلى المستوى المقبول من الكفاءة والاكتفاء الذاتي لأبنائنا من ذوي الإعاقة ودمجهم العملي ليصبحوا فئة منتجة تسهم في تنمية المجتمع بالمساواة مع الآخرين دون تميز، لافتة إلى الادراك بضرورة إشراك الاشخاص من ذوي الاعاقة في قضاياهم بشكل خاص وفي تنمية المجتمع بشكل عام.

وأعربت الوزان، عن شكرها وتقديرها باعتبارها راعي معرض الورش التأهيلية الخامس من صنع يدي، لكل من ساهم في تجهيز المعرض واعداده في مساعدة ابنائنا المعاقين للوصول إلى الاستقلال الذاتي مهنيا ومعيشيا وتغيير كل ما يعوق اداء الاشخاص من ذوي الاعاقة في العمل.

