العدواني بحث كادر الوظائف المساندة

وطن النهار

بحث وزير التربية وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، مع وفد نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة عادل العازمي، كادر الوظائف التربوية المساندة (شؤون الطلبة - البحوث التربوية والمناهج) وصرف مكافآت مشرفي المختبرات في المناطق التعليمية، فيما تناول عددا من الملفات التربوية المهمة التي تساهم في دعم المسيرة التعليمية. وناقش الوزير العدواني، خلال استقبال وفد من جمعية المكفوفين الكويتية برئاسة الرئيس الفخري فهد صياح ابوشيبة، ورئيس مجلس الادارة فايز لافي العازمي وامين السر منصور العنزي، بعض الأمور المهمة التي تخص فئة المكفوفين وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات على مستوى هذه الفئة بالكويت.

