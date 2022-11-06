loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

استقبل وفدي جمعية المعلمين ونقابة العاملين و«ممثلي المكفوفين»

العدواني بحث كادر الوظائف المساندة


بحث وزير التربية وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، مع وفد نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة عادل العازمي، كادر الوظائف التربوية المساندة (شؤون الطلبة - البحوث التربوية والمناهج) وصرف مكافآت مشرفي المختبرات في المناطق التعليمية، فيما تناول عددا من الملفات التربوية المهمة التي تساهم في دعم المسيرة التعليمية. وناقش الوزير العدواني، خلال استقبال وفد من جمعية المكفوفين الكويتية برئاسة الرئيس الفخري فهد صياح ابوشيبة، ورئيس مجلس الادارة فايز لافي العازمي وامين السر منصور العنزي، بعض الأمور المهمة التي تخص فئة المكفوفين وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات على مستوى هذه الفئة بالكويت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة