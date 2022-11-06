جنوب سعد العبدالله.. ميزانية مرصودة وبنية مفقودة

وطن النهار

وصف مواطنون خصصت لهم وحدات سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله عدم ابرام عقود البنية التحتية للمشروع بالتقاعس الواضح من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتين الى ان عدد القسائم التي وزعت حتى الان مايقارب 4591 قسيمة.

واضافوا ان آلية التوزيع في المدينة لا تزال متواضعة، ولا تلبي الحاجة الملحة لأصحاب الطلبات الإسكانية مما ينذر بتأخير منح المستحقين للرعاية السكنية حق الظفر ببيت العمر وقد تصل سنوات الانتظار للرعاية السكنية إلى أكثر من 25 سنة لكل أسرة كويتية وهذا دليل على عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها.

واعتمدت وزارة المالية خلال شهر ابريل الماضي ميزانية اعتماد الكلفة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله والتي تبلغ 2.1 مليار دينار على أن تدرج في ميزانية الدولة تدريجيا حسب المراحل الإنشائية للمشروع، ابتداء من مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023، والذي يخضع لموافقة مجلس الأمة، فيما اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية البدء باستقبال طلبات التخصيص على مشروع جنوب سعد العبدالله عبر تطبيق سهل لاصحاب الطلبات 2004/12/31وماقبل على الوحدات المتبقية والبالغ عددها 17561 قسيمة.

