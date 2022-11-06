مدينة «صباح السالم الجامعية» استضافت المدن الذكية

وطن النهار

استضافت جامعة الكويت ضمن فعاليات يوم الأمم المتحدة الذي عقد في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية، وسلطت الفعاليات الضوء على جهود الشباب والمبادرات التي يقودها المجتمع تجاه العمل المناخي وتوضيحها والاعتراف بها. كما تضمنت معرضاً لمبادرات وإمكانيات شبابية بالإضافة للحلقة الكبيرة والأولية التي تم افتتاحها، وعدة ورش عمل وحلقات نقاشية تابعة لها. وتناولت الجلسة الحوارية الثانية موضوع المدن الذكية والمدن الصحية وأدارتها د. مها السجاري القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وحاضر فيها د. نزار الفكي من برنامج المدن الصحية، وجاسم العوضي من مبادرة كويت كوميوت، ود. ضاري الحويل من الفريق الكويتي للغوص، وسارة الرامزي من KEPS الجمعية الكويتية لحماية البيئة، ومريم السعد من مبادرة مناخ، ود. فرح الدويش من جامعة الكويت. وبهذه المناسبة ذكرت السجاري أنه تم إنشاء مبادرة المدن الصحية لوضع الصحة على رأس جدول الأعمال الاجتماعي والسياسي للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة عن طريق الابتكار، مؤكدةً أن الهدف هو جودة الحياة والرفاهية والاستدامة التي تعد متطلبات للتنمية والقدرة التنافسية؛ حيث يلعب أعضاء المجتمع دورًا نشطًا، موضحةً أنّ المدينة الذكية الصحية هي مدينة تنتج وتحسن ظروفها المادية والاجتماعية باستمرار، حيث يمكن للناس مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ جميع أنشطة الحياة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

