قمة الجزائر.. بين الممنوع والمسموح

كتاب النهار

لأول وهلة، وعندما اجتمع وزراء الخارجية العرب في العاصمة الجزائرية لوضع مسودة البيان الختامي للقمة العربية، كانت الخلافات على أشدها، بين من يحاول الإدانة لوضع أو نظام، أو من يتحالف معه بحكم طبائع الأشياء.

لأول وهلة كان الأمين العام للجامعة العربية بمثابة «الفلتر» المهدئ للنفوس، وإن لم يحالفه التوفيق دائمًا، حيث الخلافات العربية جاءت على قاعدة «اتفقوا على ألا يتفقوا»، وأن أهل مكة الذين هم أدرى بشعابها لم نعد نعول عليهم كثيرًا، لأن غيرهم أصبحوا أدرى بشعابها.

هي مغالطة في التاريخ والجغرافيا عندما يجتمع الأشقاء من دون جدول أعمال مسبق، من غير برامج وأولويات متفق عليها سلفًا، ثم من دون هدف أو عنوان كبير أو قضية وطنية محددة تلم شمل الأشقاء، ولا تختلف عليها أصابع الكف الواحدة.

الأولويات عصية على التقدم إلى موائد القادة، وتوقف قطارها البطيء عند محطة وزراء الخارجية العرب، الأمين العام لم يعد بحركته المكوكية قادرًا على لم الشمل من جديد، أو رأب الصدوع مرة أخرى، البيان فشل في إدانة بعض الدول الإقليمية لممارستها في تأليب الشعوب على بعضها البعض، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات النيل من استقلالها الوطني؟

فشلت القمة أو هكذا يبدو من بعيد أن تضع في أولوياتها مشكلات العرب لكي تتقدم مشهد المباحثات، ونجح الأعداء والمتربصون في أن ينالوا منا «بأيدينا لا بيد عمرو»، وأصبحت هذه الدول مرتهنة للخارج أكثر من ارتهانها لإرادتها الوطنية وحاجاتها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

قمة الجزائر شأنها في ذلك شأن القمم العربية الأخرى، لم تنزل إلى الشارع العربي لكي تلتقط همومه، وتحدد قضاياه، وتتعاطى مع ما يؤرق محياه، لم تراعي ضرورات اللحظة، وأهمها ما يحدق بالمنطقة من آثار وتداعيات اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وما يمر على خواطر شعوبنا من متاعب ما أنزل الله بها من سلطان، وما ينبغي التعامل معه كتحدٍ جاثم على الصدور، أهم ما يُقال عنه أنه خطر داهم يحلق في سماواتنا جميعًا، ولن يتحرك له ساكن إلا وفرض هيمنته إزاءها، ولا شاردة أو واردة إلا وأرخى سدوله عليها.

قمة الجزائر لم ننتظر منها الكثير لأن الإعداد لم يكن على المحك مع قضايانا المصيرية، لم يطرح فيه وزراء الخارجية ما يشفي الغليل أو يرتبط بحاجاتنا الملحة على طريقة «أقل القليل»، مازالت الشعارات الفضفاضة حول الأراضي العربية المحتلة مثلما كانت قبل القمة، ومازال العراق مهددًا من شماله وجنوبه وفي ثناياه العريقة من الداخل المهيض والخارج القريب، ومازالت سوريا أو مازال لبنان واليمن وليبيا على الحال الذي سيبقى على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يذهب للجحيم.

مشروع عربي نادينا به كثيراً لكن لا حياة لمن تنادي، واتفاقيات حد أدنى تشفي الغليل أو تسد الرمق لكنها مازالت خاضعة للقيل والقال والخلاف الذي لا يُغني ولا يُسمن من جوع.

بيان ختامي أو هكذا يبدو ولا يرتقي إلى طموحات الشارع العربي، ولا يفي بالوعود التي قطعتها الشعارات ولم تقطعها خطوات الأشقاء نحو التقدم خطوة واحدة إلى الأمام.

على من نخشى، وعلى من سنطلق الشعار؟ سؤال يتولى زمام الأمور عندما يفشل تعاطينا مع الحدث الكبير على أنه مجرد وجبة على العشاء، أو على أنه حسن استقبال وكرم وفادة، أو لأنه مجرد فض مجالس ولتذهب قضايانا المحورية إلى أسفل للسافلين.

قمة كأي قمة أخرى، لا لون لها ولا طعم ولا حتى رائحة وكان الله في عون الأمة، وعون من كانوا يعوِّلون عليها كثيراً.

