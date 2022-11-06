ومضات اجتماعية

كتاب النهار

بصفتي أباً وجداً أشعر بمسؤولية حقيقية تجاه أجيالي وهم جزء من أجيال هذا المجتمع الذي نعيش فيه، ومن مسؤوليتي أن أشارككم بعض الومضات التي أتمنى أن يكون لها صدى علينا وعليهم.

الومضة الأولى: ضع الهاتف جانبا.

خذ هذه المعلومة فهل تعلم أنك إن كنت تتحدث مع شخص وأنت بين لحظة ولحظة تنظر إلى هاتفك فإنك فعليا تقلل من احترامه، فهذا التشتت الذهني والذي سببه الهاتف أصبح مزعجا في مواقف كثيرة، لذا اقتراح تحدد ساعة معينة ولنفرض السادسة مساءً نضع التكنولوجيا وأهمها الهواتف جانبا لعدد من الساعات بهدف استثمار وقتنا لتنمية علاقاتنا الأسرية والاجتماعية، ساعات نركز فيها على تفاصيل حياتنا ونستشعر العلاقات ونعيش الضحكات ونتمتع بالنقاش ونتبادل المشاعر الراقية، كم جميلة هي هذه الساعات الخالية من تزاحم وجوه متطفلة وأخرى لا تهمنا بواقع حياتنا، وكمْ أتمنى أن ندرب أنفسنا على وضع الهاتف عند التجمع الأسري أو عند المحادثة كي نعيش تناغما حقيقيا في العلاقات.

الومضة الثانية: الابتعاد عن الاقتباس والتقليد.

انتقادي على مستوى المؤسسات التعليمية أو المراكز الاجتماعية والتجارية والتي تسوق ممارسات خارج نطاق تقاليدنا وقيمنا، فمن الخطأ أن نشاهد احتفالات لا صلة لنا بها وللأسف أحيانا يُطلب من أطفالنا التفاعل مع هذه الأعياد مثل الهالوين والكريسماس وعيد الفصح وغيرها حتى أصبح عند أطفالنا نوع من الانفصام في الانتماء وصار البعض يتقمص دورا لا يليق به.

نأخذ نفساً عميقاً…

الومضة الثالثة: زرع الاحترام بيننا.

كمْ يحزنني أن تنقلب أغلب المواضيع إلى مزاح واستهزاء، لنشاهد رسائل التواصل الاجتماعي تسخر من شخصية لها كل التقدير والاحترام، أو موقف جاد يتعاملون معه بشكل ساخر وأحيانا كارثة تتحول إلى استهزاء على مصائب كان علينا أن نحمد الله أن حمانا منها.

الومضة الرابعة: رسالة للأجيال.

علينا نحن الكبار تثقيف أبنائنا ليتعرفوا على جذورهم وانتمائهم العربي والإسلامي وزرع حب هذا الانتماء والتيقن بأن بدونه لا هوية لهم ولا قيمة، وعلينا أن نعرفهم على نماذج من جلدتهم يحتذى بها ويعتبرون بمثابة المثل الأعلى، كما يجب أن يستوعبوا أن قيمة الإنسان بجوهره لا مظهره، هذا المظهر الذي يسوّق بشكل مبرمج حتى أصبحت الماركات أغلى من الأخلاق.

الومضة الخامسة: رسالة للآباء.

كفاكم من الدلع لأبنائكم وإعطائهم كل شيء بدون أي مقابل، فمن واجبنا صناعة جيل غير اتكالي يقدر قيمة الأشياء، جيل يوازن بين المادة وقيمة الإنسان، جيل يتحمل المسؤولية ويقدر الظروف وقادر على مواجهة التحديات.

ومضات كثيرة هي لكن السطور قليلة لا يسعني من خلالها الاسترسال أكثر، وأعلم أيها القارئ أنك تملك من هذه الومضات الكثير، وهنا أدعوك لتشاركني بعضا من هذه الومضات التي تراها أنت مهمة وأتعهد- إن شاء الله- بأن يكون هناك جزء ثانٍ لهذا المقال يتضمن أهم الومضات النابعة من مشاركتك.

