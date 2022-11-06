العدالة في الرواتب ضرورة

كتاب النهار

أثلج صدور آلاف الموظفين الكويتيين تعقيب الأخ معالي وزير المالية عبدالوهاب الرشيد حول ضرورة تطبيق البديل الإستراتيجي وتعديل سلم الرواتب في الكويت، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، وتحسن دخل الحكومة الكويتية، وتحقيقها فائضاً في الميزانية.



هذا الموضوع طرحته الحكومة سابقا ولكن لم ينفَّذ بسبب اعتراضات الموظفين بقطاع النفط، ورفض المجلس بعدها بعامين. كما قدم بعد ذلك النائب د. عبدالله الطريجي اقتراحا لقيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة للرواتب ومدى ملاءمتها للوظائف التي يشغلها المواطنون في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها، وإعادة تفعيل «البديل الإستراتيجي»، ليكون نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية في سلم الرواتب بشرط تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح.

من أجل «تحقيق العدالة وإنهاء الفجوات الواسعة في الرواتب»، ويستهدف القانون الحكومي وضع معالجة شاملة للرواتب بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى الموازنة بين رفاهية المواطن والخطط الإصلاحية الاقتصادية. كما يهدف قانون «البديل الاستراتيجي» إلى زيادة العدالة والشفافية، وإدارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الأداء العالي.

إن هيئة الأمم المتحدة أدرجت ضمن فعالياتها السنوية يوما عالميا للمساواة في الرواتب؛ لتوجيه اهتمام العالم أجمع نحو أهمية منح نفس الأجر عن العمل المتساوي القيمة، دون أي تمييز اجتماعي. الأمر الذي تعود جذوره إلى «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

كما ان عدم المساواة في الأجر يُمكن أن يُمثل تهديداً خطيراً للاستقرار الاجتماعي والسياسي، فضلاً عن تهديده للنمو المستدام.

كما يُسهم توطين مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة في إنفاذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المُلزمة ذات الصلة وأيضا تساعد نظم الأجور المتساوية لنفس قيمة العمل على استقطاب أفضل المواهب، ورفع معدلات تحفيز الموظفين ومستويات إنتاجيتهم؛ ما ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء.

وعلى مستوى الأفراد، تسهم سياسة الأجر المتساوي في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي، وزيادة مستوى ولاء العاملين لجهات عملهم ورضاهم الوظيفي، خاصة الكفاءات منهم.

إن حالة الغلاء التي يشهدها العالم تتطلب من الحكومة النظر بعين الاعتبار لضرورة زيادة سلم الرواتب وتوحيدها بكل الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية أسوة بباقي الهيئات، كما أن زيادة الرواتب وتوحيدها يحققان الاستقرار الوظيفي ويوفر للموظفين البيئة المناسبة التي تمكنهم من العمل الجاد والمساهمة في عجلة التنمية.

كما أن توحيد سلم الرواتب ينسجم مع شريعتنا الإسلامية السمحة ومع دستور الكويت.

إن التفاوت الكبير في المرتبات بين مواطن وآخر وكلاهما يعمل في جهة مختلفة يجعل الموظفين يشعرون بالظلم حينما يتقاضى زميله الحاصل على نفس المؤهل العلمي أضعاف المرتب الذي يتقاضاه والذي لا يكفي متطلباته الحياتية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار فمن شأن توحيد سلم الرواتب تحقيق العدل والمساواة، وبالتالي يدفع الموظفين نحو العمل الجاد والإنجاز المنشود.

وقد سببت فروقات الرواتب بين الجهات الحكومية، في مشكلة زيادة ميزانية الباب الأول للرواتب، ومشكلة التوظيف للخريجين الكويتيين الذين ينتظرون التوظيف في هذه الجهات، وليس المعروض عليهم في وزارات الدولة ذات الميزانية الملحقة بجدول ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يسمونه بالبطالة الاختيارية.

ومن كل ما سبق يكون لزاما على الحكومة ومجلس الأمة ووزارة المالية السير قدما في إصلاح ما اعترى سلم الرواتب في الكويت من تشويه فج، فلا يصح أن يحصل موظف على 6000 دينار وزميله الخريج من نفس الجامعة يحصل على 1500 دينار وذلك بسبب اختلاف مواقع عمل كل منهما.

