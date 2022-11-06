برا?و... الحجرف.. العصفور.. حمدان.. الوسمي.. عاشور... رفض الميزانية

كتاب النهار

استبشرنا خيرا بالمجلس والحكومة عندما طالبت بمزيد من الدراسة والتدقيق على الميزانية العامة للدولة وذلك لوجود بعض الملاحظات من ديوان المحاسبة، ولا بد من علاج هذه الملاحظات المالية والادارية.

لكننا فوجئنا وبعد أقل من أسبوع، بموافقة المجلس ومصادقته على الميزانية العامة للدولة والتي تقدر بنحو 23 مليار دينار.

والسؤال هل استطاع أعضاء المجلس و بهذه المدة القصيرة أن يناقشوا ويجدوا حلولا للخلل بالميزانية خلال أسبوع فقط؟ وهل عولجت كل الملاحظات التي أبداها بعض النواب وأعلنت الحكومة أنها ستعالجها وأنها اخذت تعهدات بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا، وهل هذا يكفي يا نواب الأمة ياحماة المال العام؟.

الجميع ينشد ويطالب بالتعاون بين السلطتين، ولكن أن لايكون ذلك على حساب المال العام ومصلحة المواطن، بل تعاون من أجل مصلحة المواطن وحماية مقدرات الدولة.

نحيي النواب الذين رفضوا المصادقة على الميزانية والموافقة عليها لأنهم يعلمون بكثرة الملاحظات بالميزانية.

ويبقى السؤال منذ اسبوع أغلبية النواب طالبوا بمزيد من الدراسة والتدقيق على الميزانية العامة للدولة وبعد اسبوع يوافقون عليها، فهل تم ايجاد حلول لكل هذه الملاحظات التي قدمها ديوان المحاسبة، وهذا السؤال يبقى على النواب الكرام الإجابة عنه.

بالختام حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.