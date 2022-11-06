دكتور.. لست بعيسى

كتاب النهار

تفاعل كثير من القراء مع ما كتبته بتكوين فريق كرة قدم عربي تأمر به القمة العربية وذكروني بأنى كتبت بهذا الموضوع منذ سنوات وإني لا ازال مؤمنا بهذه الفكرة وتمنوا ان تتم وإنها فكرة جيدة وتمنوا ايضا لو ان هذه القمم تهتم فقط بالأمور الاجتماعية لهذه الشعوب العربية ويتركون السياسة لانهم لن يتفقوا.

شخص واحد اتصل وقال ماذا تقول يا دكتور، أتريد من القمة تأليف فريق كرة قدم لتحيي القومية العربية وتابع قوله، تأكد لو تحقق ذلك لأمرت كل دولة لاعبها أن يضرب الكرة يمينا بدلا من يسارا او بالعكس.

انظر كم تعاني للحصول على فيزا لزيارة اي بلد عربي آخر وعندما تصل الحدود تقف منتظرا سؤالا وتحقيقا بينما ترى الاجانب يمرون بسلاسة ويسر، وأما إن اردت العمل فالكلام فيه يخرج عن الخطوط الحمراء ولا تستطيع ان تكتبها وتابع هذه القمم لا تسمع منها الا كلاما فأين الامن العربي الذي يتحدثون عنه؟ وهي تقضم وتستباح من كل الجهات ويحذرون من التدخل في شؤونهم الداخلية وهم يتدخلون في شؤون بعضهم البعض ويحدث ما يحدث من دمار وقتل وتهجير.

يتحدثون عن الأمن الغذائي ومعظم شعوبهم ترزح تحت خط الفقر وبلادهم اغنى بقاع العالم وهناك ما هناك من فساد وسرقة الاموال وحدث ولا حرج ولا نزال نتبجح باللغة الواحدة والدين الواحد والتاريخ الواحد ثم المصير الواحد وأخيرا يا دكتور عيسى عليه السلام رفعه الله اليه لئلا يقتله اليهود واما انت فسترفعك الى السماء سياط القومية العربية التي تنادي بها.

أجبته بعد سماع ما سلف وأكثر أني متفائل وسترجع هذه الامة قوية ومنارة للعالم فدعنا نبدأ بأول خطوة التي هي بنظري فريق كرة قدم والله الموفق.

