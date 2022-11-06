بوصلة السعادة

كتاب النهار

نزعم مخدوعين أننا سعداء، نتذاكى على كل ما هو جزء منا وما يحيط بنا لنقنع أنفسنا بأننا نشعر بالسعادة وفي خضم ذلك التذبذب النفسي نستسلم للفكرة التي لا يمكن تزييفها فنعترف بأنها سعادة مزعومة مهترئة خارجة عن قانون الصحة النفسية الذي يبنى على قواعد نفسية صلبة منطلقة من قانون الرضى والاستقرار والتوافق النفسي،

لا سعادة دون استقرار نفسي ولا استقرار نفسي دون وعي ولا وعي دون فكر منفتح يحتمل كل المتغيرات ويتقبل الفكر الآخر رغم اختلافه فكما أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية فإن الاختلاف في عدم التوافق العاطفي لا يفسد للعلاقة استمرارية، السعي للسعادة غاية والوسيلة في الوصول إليها مجموعة من المهارات النفسية القيمية التي يجب أن نتحلى بها ونسعى إلى مصادرها لاتقانها وبالتالي تفعيلها كسلوك محفز وداعم في طريق السعادة.

لمن يعتقد أن السعادة مادة كأن يسعى لتحقيق الثراء المالي فقط دون أدنى التزام بالقيم أو يعتقد بأن السعادة روح ومعنى كأن يسعى إلى تغيير شكله من الخارج لتعكس للآخرين صورته على هيئة سعيد فكلاهما مخطئ، السعادة عزيزي القارئ تكمن في التفاصيل وفي ثنايا الحياة، السعادة تكون تعبيرا عن موقف، السعادة تكون تفريجا عن حزن إنسان آخر، السعادة إيثار في طريق العطاء وشعور لا يكتمل إلا بالفطرة الحقيقية للإنسان وقد فطرنا على أن نكون اجتماعيين لذا فإن الأب لن يكون سعيدا اذا كان الابناء لا يشعرون بالسعادة والأم كذلك والمعلم الوفي لتلاميذه والمدير الوفي لموظفيه، السعادة شعور تكاملي لا تفاضلي ولا يمكن أن نفصله عن واقعنا الذي يحتم علينا التشاركية في الحياة وفي مواقف الحياة المختلفة.

يقول سومرست موم: ننشأ وفي اعتقادنا أن السعادة في الأخذ، ثم نكتشف أنها في العطاء.

وأقول بأن لكل منا بوصلة توصله لمعنى السعادة التي ينشدها لكن الاتجاهات هي من نحدد مسارها حسب رغباتنا الداخلية التي نسعى للوصول إليها، فالحياة مركب لايمكن أن نصل به إلى شاطئ السعادة المنشود ونحن نبحر بمجداف واحد.

وختاما مع ما قاله الشاعر جبران خليل جبران عن السعادة.

وما السعادة في الدنيا سوى شبح

يرجى فإن صار جسما مله البشر

لم يسعد الناس إلا في تشوقهم

إلى المنيع فإن صاروا به فتروا

فكن أنت السعادة التي تنشدها.