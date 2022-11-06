عودة الاستثمارات الخارجية.. عقبات تشريعية وفنية

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار» عن أن أموال الصندوق الكويتي للتنمية لا يمكن استخدامها في الاستثمارات الداخلية كون أموال الصندوق توجه للخارج وهذا ما نص عليه قانون الصندوق، لافتة الى أنه لا يمكن توجيه تلك الأموال في الداخل إلا إذا تم تغيير القانون وتغيير الأهداف التي من أجلها تم تأسيس الصندوق.

وقالت إن ما يثار عن توجيه جزء من أرباح الصندوق إلى مؤسسة الرعاية السكنية، فإن قانون إنشاء الصندوق ينص على هذا الأمر.

وفيما يتعلق بتوجيه جزء من أموال الصندوق السيادي للدولة إلى الداخل وتوظيفها في الاستثمارات الداخلية، أشارت المصادر باقتضاب: هذه المطالبات عليها علامة استفهام كبيرة؟، حيث إن تلك الأموال يتم توظيفها في استثمارات بالخارج وتحقق عوائد جيدة للاقتصاد الوطني.

وأشارت المصادر الى ان الاقتصاد الوطني حقق طفرة غير مسبوقة في الأداء خلال جائحة كورونا، كما أن جميع الفرص الاستثمارية غير واضحة، كما أن العوائد منها غير معروفة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني ليس معلوماً على وجه الدقة.

وقال إن كلفة تلك الفرص وقدرتها على خلق وظائف جديدة أو تحقيق عوائد على المدى الطويل ليس معلوماً.

جدير بالذكر أن صندوق الاحتياطي العام للكويت انتعش بشكل كبير على وقع ارتفاعات أسعار النفط وبلوغ إيراداته 91 % من إجمالي الإيرادات العامة في ميزانية الدولة البالغة 23.5 مليار دينار، فيما استقرت المصروفات عند مستوى 23.4 ملياراً بعجز تقديري بلغ 100 مليون دينار.

