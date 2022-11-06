«هيئة تشجيع الاستثمار» تستقطب «أوراكل» إلى الكويت

مال وأعمال

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نجحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في استقطاب شركة أوراكل نيدرلاند بي في، وذلك بتأسيس شركتها «أوراكل الكويت لأنشطة البرمجة الحاسوبية» كشركة ذات مسؤولية محدودة. و «Oracle» واحدة من شركات البيانات العالمية، إذ أسست شركتها الكويتية برأسمال 50 ألف دينار موزعة بواقع 49.5 ألف دينار بين «أوراكل نيدرلاند بي في» و«أوراكل كوبوريشن نومينيز ليميتد» بواقع 500 دينار.

وأوراكل الكويت لأنشطة البرمجة الحاسوبية، هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة ويقع مقرها في هولندا، بعقد محدد المدة لمدة 5 سنوات ويجوز للجمعية العمومية للشركة الموافقة على تمديد العقد لمدة مماثلة وللشركة الذي لا يريد البقاء في الشركة الانسحاب من الشراكة بعد انقضاء المدة.

ووفق المادة الرابعة من عقد التأسيس وحسب قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، فإن أغراض الشركة تتمثل في : تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة، أنشطة البرمجة الحاسوبية، أنشطة الخبرة الاستشارية وإدارة المرافق الحاسوبية.

ونص عقد التأسيس على أنه يحظر على الشركة ممارسة أي نشاط نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة لسنة 2015 بشأن تحييد قائمة الاستثمارات المباشرة غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.

وتعمل «أوراكل نيدرلاند بي» في مجال البنية التحتية لمركز البيانات السحابية العالمية، وتعد الشبكة الأسرع نموا لمراكز البيانات العالمية، مع توافر 40 منطقة سحابية و4 مناطق أخرى مخطط لها

