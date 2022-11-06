«وربة» وقّع عقد شراكة مع جامعة «Esade»

مال وأعمال

عقد بنك وربة شراكة استراتيجية مع جامعة Esade لتأهيل قيادي المستقبل، حيث ستساهم هذه الشراكة بتدريب و تأهيل 20 قيادياً على مستوى عالٍ لتحقيق أهداف بنك وربة الاستراتيجية وكذلك مواكبة التغييرات في عالم الخدمات المصرفية.

وأشارت معالي الرشيد رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة إلى أنه تم اختيار جامعة Esade بالتزامن مع منهجية البنك وهو التميز في تقديم الحلول المصرفية، حيث تعتبر الجامعة رائدة في مجال تقديم الحلول التعليمية المبتكرة، ومن الجدير بالذكر ان الجامعة صنفت لسنة 2022 في المركز الرابع عالمياً بحسب تصنيف Financial Times فيما يخص برامج تأهيل القياديين وفي المركز الأول عالميا في عملية تطوير مهارات جديدة للقياديين وكذلك بالمركز الثالث فيما يخص التجربة التعليمية Educational Experience وبذلك تخطت جامعات أخرى تميزت في برامجها المماثلة لسنوات عديدة. وتعتبر هذه الشراكة مع الجامعة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

و صرحت الرشيد بأن هذه الشراكة الاستراتيجية من ضمن خطط البنك الموجهة نحو تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية.

وأضافت الرشيد بأن البرنامج يهدف لجعل المشاركين يخوضون تجربة فريدة تبدأ بمرحلة التقييم وتستمر بوضع الخطط التدريبية الفردية التي يشرف عليها موجه تنفيذي مختص من جامعة Esade ومتابعتها فور الانتهاء من البرنامج التدريبي الذي يتم عقده على مرحلتين مختلفتين.

