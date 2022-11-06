«المرالهارون: إطلاق «جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي 2022»

مال وأعمال

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل أحمد الهارون عن إطلاق «جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي» (الدورة الثالثة) الموجهة لطلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا، بهدف تشجيع البحث العلمي في الشأن الاقتصادي والمصرفي وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة على تطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي.

وأضاف المحافظ أن إطلاق هذه الجائزة يأتي ضمن مبادرة « كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية ويديرها معهد الدراسات المصرفية، وتسهم الجائزة في تحقيق الغايات الاستراتيجية لبنك الكويت المركزي لترسيخ النهج العلمي في تطوير الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي.

كما أشار المحافظ إلى أن النجاح الذي حققته جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي في دورتيها الأولى والثانية، ما هو إلا انعكاس لأهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة وتسليط الضوء على المتميزين منهم وتحفيزهم لابتكار الحلول لتطوير واقع العمل المصرفي والمالي الكويتي.

وأوضح المحافظ أن لجنة من المحكمين العالميين تشرف على اختيار الأبحاث الفائزة وفق المعايير العلمية الأكاديمية، ولأول مره تُمنح الجوائز التالية للأبحاث التى ستفوز بالمراكز الثلاث الأولى، فيحصل الفائز بالمركز الأول لجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي على مكافأة مقدارها 5,000 د.ك، أما الفائز بالمركز الثاني فيحصل على مكافأة مقدارها 3,000 د.ك، والفائز بالمركز الثالث يحصل على مكافأة مقدارها 2,000 د.ك، بالإضافة إلى جائزة تشجيعية لبحث متميز ذو موضوع مبتكر، كما ستُقدم للفائزين شهادات تقدير وهدايا تذكارية، فضلا عن طباعة البحث الفائز بالمركز الأول وأي بحث توصي لجنة الجائزة بنشره وتوزيعه ليكون مرجعا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة، مبينا أن معهد الدراسات المصرفية سيتولى إدارة الجائزة بما في ذلك تلقي البحوث وتحديد المستوفي منها للشروط وتعيين المحكمين ورصد نتائج التحكيم وإعلان النتيجة.

واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه مُشيرا إلى أن التفاصيل الخاصة بالجوائز وشروط الترشح وكيفية تقديم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة «كفاءةkafaakw.org، وبإمكان المهتمين والراغبين بالمشاركة الدخول إلى الموقع للاطلاع على تفاصيل الجوائز لعام 2022، وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة لذلك بداية من يوم 6 نوفمبر 2022 ولغاية يوم 23 فبراير 2023.

