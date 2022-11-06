«بيتــك» أعلن الفائزين في حساب «الرابح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار كويتي وذلك عن الاسبوع الثالث والرابع لشهر اكتوبر 2022.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: مريم فهد العسعوسي، ايمان حسن الخواجه، عبدالله ابراهيم المسيعيد، ريم مسلم العريدي، فهد مبارك العازمي، عبدالرحمن غانم العجمي، هشام رمضان حسن، عمر عبدالله الهاجري، عبدالناصر جاسم المطر، هياء محمد المطيري، شوق علي الخليل، العنود خلف المطيري، خالد مشعان المطيري، دعيج عادل الدعيج، محمد بدر ضيف، حنان سلمان القشطي، احمد ناصر العتيبي، عامر خضر شاكر، طارق محمد صالح، وليد يعقوب البعيجان. وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا. وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة. وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب. وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، و يشترط أن لا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينار في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

